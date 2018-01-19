ລມຕ ຕ່າງປະເທດ ທິລເລີສັນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ລອນດອນ ໃນອາທິດໜ້າ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າຈະໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດສະຫະລັດແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ນະຄອນຫລວງດອນ ນຶ່ງອາທິດຫລັງ
ຈາກ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໄປຮ່ວມພິທີເປີດ.
ທ່ານທິລເລີສັນ ຈະໄປນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ໃນວັນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້ ຊຶ່ງຈະເປັນ
ບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນ ໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູໂຣບເປັນເວລາແປດວັນ. ແຕ່ໂຄສົກກະ
ຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນ
ພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຈະບໍ່ມີພິທີຕັດແຖບຜ້າກຳນົດໄວ້ສຳລັບ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານທິລ
ເລີສັນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທ່ານທິລເລີສັນໄດ້ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບ ລັດຖະ
ມົນຕີຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ແລະທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນ ຄົງແຫ່ງຊາດ
ທ່ານມາກ ເຊັດວີລ ເພື່ອຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ທັງສອງ ຝ່າຍຕ່າງກໍເປັນຫ່ວງຢູ່
ໃນທົ່ວໂລກ ຮວມທັງອີຣ່ານ ຊີເຣຍ ລີເບຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຢູເຄຣນ.
ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຍົກເລີກແຜນທີ່ຈະໄປເປີດສະຖານທູດ ໃນ
ເດືອນກຸມພາ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຍື່ນມືໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂໍ້ຕົກລົງທີ່
“ບໍ່ດີ” ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວອ້າງຢ່າງຜິດພາດວ່າໄດ້ຕົກລົງໂດຍລັດຖະບານ ທ່ານໂອບາມາ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຂາຍສະຖານທູດເກົ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານ ທ່ານຈອຣຈ໌ ດັບເບີນຢູ ບຸຊ ແລະມີລາຍງານວ່າ ຍ້ອນມີ ຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ.
ຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີນັ້ນ ປະທານາທິໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານຂອງ ທ່ານ
ໂອບາມາວ່າ ຂາຍ “ບາງທີອາດເປັນບ່ອນຕັ້ງທີ່ດີສຸດ ແລະສະຖານທູດທີ່ງາມສຸດໃນ
ນະຄອນລອນຫລວງດອນ ໃນລາຄາຖືກໆ.”
ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ນະຄອນຫລວງປາຣີ ໃນວັນທີ 23 ມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້ ທ່ານທິລ ເລີສັນ
ຈະໄດ້ເຈລະຈາຫາລືກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຝຣັ່ງແລະເຂົ້າຮ່ວມການລິເລີ້ມ
ໃນການເປັນພາຄີສາກົນຕ້ານການບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຊ້ອາວຸດເຄ ມີ.
ຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍຈະເດີນທາງໄປເມືອງດາໂວສ ປະເທດສະວິດເຊີແລນບ່ອນ ທີ່ທ່ານ
ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປຊຸມເສດຖະກິດໂລກປີ 2018 ແຕ່ວັນທີ 24 ຫາ 26 ມັງກອນ ຈະມາ
ເຖິງນີ້.
ການຢ້ຽມຢາມບ່ອນສຸດຂອງທ່ານທິລເລີສັນ ຈະແມ່ນນະຄອນວໍຊໍ ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ
ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງໂປແລນ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບວ່າ
ຈະສົ່ງເສີມຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບໂປແລນແບບ ໃດ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນ
ຫາທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງໂລກ ຄວາມປອດໄພຂອງຂົງເຂດ ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ທາງເສດຖະກິດ.
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