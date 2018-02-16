ລມຕ ຕ່າງປະເທດ ທິລເລີສັນ ໂອ້ລົມ ຢ່າງມີ ໝາກຜົນ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເທີກີ

ເທີກີ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ສະຫະລັດວ່າ ໃຫ້ທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ YPG ໃນຊີເຣຍ ຖອນໄປ
ຢູ່ກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນໍ້າຢູເຟຣຕິສໃນຊີເຣຍ ແລະໃຫ້ກຳລັງເທີກີ ແລະສະຫະລັດ
ຕັ້ງຄ້າຍຮ່ວມກັນຢູ່ໃນເຂດແມນບິສ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໂດຍຂໍສະຫງວນ ເພາະ
ວ່າຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍເທື່ອ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ໄດ້
ສົ່ງຂໍ້ມູນນີ້ ໄປຍັງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ໃນລະ
ຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມອັງກາຣາເປັນເວລາສອງມື້.
ໃນຂະນະດຽວກັບ ທ່ານທິລເລີສັນ ໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເທີກີ ທ່ານເມີວລຸຕ
ກາວູໂຊກລູ ໃນການເຈລະຈາທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ແຜນການຂອງວໍຊິງຕັນທີ່ຈະ ສືບຕໍ່ສະ
ໜອງການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ.
ໃນການກ່າວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມນັ້ນ ທ່ານທິລ ເລີສັນ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອັງກາຣາ “ສະແດງຄວາມຢັບຢັ້ງໃນການປະຕິບັດງານ” ໃນຂະນະທີ່ຢືນ
ຢັດວ່າເທີກີ ແລະສະຫະລັດ “ມີຈຸດປະສົງດຽວກັນຢູ່ໃນຊີເຣຍ.”
ທ່ານທິລເລີສັນ ໄດ້ພົບປະໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ
ທ່ານ ຣິເຊບ ເຕຍິບ ເອີດວນ ເປັນເວລາຫລາຍກວ່າສາມຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກ ທັງສອງ
ຝ່າຍກ່າວວ່າ ການໂອ້ລົມກັນໄດ້ໃຫ້ໝາກຜົນ ແຕ່ກໍຍັງຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້.
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