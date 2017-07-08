ທ່ານ Tillerson ແລະ ທູດພິເສດ ສຫລ ຄົນໃໝ່ ເດີນທາງໄປ Kyiv

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດ ເອກອັກ
ຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການ NATO ທ່ານ Kurt Volker ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້
ຕາງໜ້າພິເສດ ໃນການເຈລະຈາກັບຢູເຄຣນ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າການເດີນທາງຂອງທ່ານ Tillerson ເທື່ອທຳອິດ
ໄປຢ້ຽມຢາມ Kyiv ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ Pedro Poroshenko ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງ
ຊ່ວຍຍຸຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ຕໍ່ການປະຕິຮູບທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນເວລານີ້.
“ສະຫະລັດຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຢ່າງເຕັມທີ່ ຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ Minsk”
ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Tillerson ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ອອກໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ ທີ່ກ່າວເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ທີ່ມົສກູ ແລະ Kyiv ໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາໃນປີ 2015.
ທ່ານ Volker ທີ່ຈະຕິດຕາມທ່ານ Tillerson ໄປຢູເຄຣນນັ້ນ ຍັງຈະພົວພັນເປັນປະຈຳ
ກັບທຸກໆພັກຝ່າຍ ທີ່ກຳກັບນຳການເຈລະຈາຢູເຄຣນ ພາຍໃຕ້ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ
Normandy Format ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ.
ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບ ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຢູເຄຣນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທ່ານ Volker
ໄດ້ກ່າວເຖິງວິໄສທັດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຢູເຄຣນວ່າ “ພວກເຮົາຈຳເປັນ ຕ້ອງມີຢູເຄຣນ ທີ່
ຍືນຍົງ ແຂງແຮງ ອຸດົມຮັ່ງມີ ມີປະຊາທິປະໄຕທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຈະເປັນທີ່ດຶງດູດເອົາຂົງ
ເຂດທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ແລະເປັນບ່ອນທີ່ການປ່ອຍຂໍ້ມູນບໍ່ມີຄວາມຈິງ
ແລະການໂຈມຕີໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນຫຍັງເລີຍ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ Tillerson ກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອ
ໃຈກັບຣັດເຊຍກໍຕາມ ແຕ່ວໍຊິງຕັນກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການຄາດຄະເນທີ່ວ່າ
ຕົນຈະທຳການຕົກລົງກັບຣັດເຊຍ ໂດຍ Kyiv ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ “ເປັນທີ່ແນ່ ນອນວ່າ
ບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫລືຄວາມປະສົງທີ່ຈະເຮັດວຽກທັງໝົດກັບຣັດເຊຍແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ.
ນີ້ແມ່ນບັນຫາຫລາຍຝ່າຍ ເພື່ອແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ຢູເຄຣນ.” ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Heather Nauert ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ຫັນຫລັງ ຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງ ທີ່ວ່າຣັດເຊຍ ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນ
ແກ່ພວກກະບົດ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
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