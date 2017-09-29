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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລມຕ Tillerson ມຸ້ງໜ້າສູ່ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ພວມເພີ້ມຂຶ້ນ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ຕ້ອນຮັບ ຮອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານນາງ Liu Yandong ລະຫວ່າງການຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ເຮັດວຽກຢູ່ກະຊວງ ການຕ່າງ ປະເທດສະຫະລັດ ທີ 28 ກັນຍາ 2017.

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ອອກ​ເດີນທາງ​ໃນ​ວັນ​ພະ
ຫັດ​ວານນີ້​ ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໄປ​ຍັງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​
ກັບປັກ​ກິ່ງ ​ໃນ​ການ​ໃຊ້ “ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ສູງ​ສຸດ” ​ຕໍ່​ການ​ຮຸກ​ຮານ ທາງດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍ
ຂອງເກົາຫລີ​ເໜືອ ທ່າມກາງ​ຄວາ​ມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທີ່​ເພີ້ມທະວີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ແຫຼມ​ເກົາຫລີ.

ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ກັບຮອງ​ປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານນາງ Liu Yandong ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​
ວານ​ນີ້ ນັກ​ການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຈີນ ​ເພື່ອ​ຢຸດ​
ເຊົາການ​ທ້າ​ທາຍ​ເກາະ​ຜິດ​ທາງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະແຜ້ວ​ທາງ​ໄປ​ສູ່່​
ການຢ້ຽມ​ຢາ​ມຈີນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ​ທຣໍາ ​ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ​ຈະ​ມາ
​ເຖິງ​ນີ້.

ທ່ານ Tillerson ກ່າວ​ກ່ອນກອງ​ປະຊຸມ​ຮອບ​ທຳ​ອິດໃນ​ການສົນທະນາຫາລື​ທາງສັງຄົມ
​ແລະ ວັດທະນາ​ທຳ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ທີ່​ແນ​ໃສ່ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ສຳພັນ​
ລະຫວ່າງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກັບປະຊາຊົນ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ສົນ ທະນາຫາລື​ຂອງ
​ພວກ​ເຮົາ ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ບັນຫາທີ່​ສຳ​ຄັນຈຳນວນ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ແນ່ນອນ​ວ່າ ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ກໍ​ຈະ​
ຮວມຢູ່ໃນ​ການ​ສົນທະນາດັ່ງກ່າວ.”

ສະຫະລັດ​ກຳລັງ​ປືກສາ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ
​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ​ ທີ່​ຈະ​ຈຳກັດການ​ນຳ​ເຂົ້າຖ່ານ​ຫີນ ​ເຫລັກກ້າ ​ແຮ່​ເຫລັກ ຂີ້​ກົ່ວ ​ແຮ່​ກົ່ວ ​ແລະ​
ອາຫານ​ທະ​ເລ ຈາກ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​.

ຖ້າ​ຫາກມີ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່​ ການ​ຫ້າມ​ນຳ​ເຂົ້າສິນຄ້າເຫລົ່າ​ນີ້ສາມາດ
ຫລຸດ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ລົງ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ໃນ​ປີ​ນີ້. ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ​ໄດ້​ຮັບ​
ເງິນ 1.5 ຕື້​ໂດ​ລາ​ ຈາກ​ການ​ສົ່ງອອກສິນຄ້າເຫລົ່າ​ນີ້ໃຫ້​ຈີນ​ໃນ​ປີ 2016 ອີງ​ຕາມ​ກະ
ຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ.

ຈີນ​ແມ່ນ​ຄູ່​ການ​ຄ້າໃຫຍ່​ສຸດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫລື​ເໜືອ. ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກ່າວ​ວ່າ ການນຳເອົາ​ຈີນ​ເຂົ້າ​
ມາຮ່ວມ ແມ່ນເປັນ​ກະ​ແຈທີ່​ສຳຄັນ​ ໃນ​ການ​ຕັດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ພຽງ​ຢາງ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນສົດ.

Tillerson Heads to China Amid North Korea Nuclear Escalation
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ຮັກສາການ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບ​ກິດ
ຈະການ​ເອ​ເຊຍ​ແລະ​ປາຊິ​ຟິກ ທ່ານ​ນາງ Susan Thornton ກ່າວ​ຕໍ່ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​
ສະພາ​ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັ​ດວານ​ນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຕໍ່​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ແລະ​ບໍລິ
ສັດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຖື​ລະບຸ​ວ່າ ຄ້າຂາຍກັບເກົາຫລີ​ເໜືອ ສ່ວນ​ບຸກ

ຄົນ​ແລະ​ບໍລິສັດ​ຂອງເກົາຫລີ​ເໜືອ ການ​ແຜ່ຜາຍອາ ວຸດ​ນິວ​ເຄລຍທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍຂອງ​
ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.” ທ່ານ​ນາງ Thornton ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້​ມວ່າ ​ມາດ​ຕະການ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ຈະ​ຕັດ​ຄວາ​ມສາມາດ​ຂອງ​ພຽງ​ຢາງ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນສົດ ​ແລະເພີ້ມຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ແກ່​ອຳນາດ​ກ​ານ
ປົກຄອງ​ດັ່ງກ່າວ.

ທຸງຈີນ ແລະທຸງເກົາຫລີເໜືອ ຕິດຢູ່ນອກຮ້ານອາຫານເກົາຫລີເໜືອ Ryugyong ໃນເມືອງ Ningbo ແຂວງ Zhejiang ປະເທດຈີນ.
ທຸງຈີນ ແລະທຸງເກົາຫລີເໜືອ ຕິດຢູ່ນອກຮ້ານອາຫານເກົາຫລີເໜືອ Ryugyong ໃນເມືອງ Ningbo ແຂວງ Zhejiang ປະເທດຈີນ.

ການ​ຄ້າ​ ​ແລະການລົງ​ທຶນ​ຍັງ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສຸດ ​ໃນການ​ຢ້ຽມຢາມ​ປັກ​ກິ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ Tillerson. ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ລັດຖະມົນຕີ​ກາ​ນຄ້າ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Wilbur Ross ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າຈີນຈຳ​ເປັນ​ຈະຕ້ອງ​ໃຫ້​ຄວາມເປັນທຳ ​ແລະ​ປະຕິບັດ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ
​ຕໍ່​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ອາ​ເມຣິກັນ.

ລົດບັນທຸກແລ່ນຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ ຢູ່ແມ່ນໍ້າ Yalu ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງ Sinuiju ເກົາຫລີເໜືອ ເຂົ້າສູ່ເມືອງ Dandong ປະເທດຈີນ.
ລົດບັນທຸກແລ່ນຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ ຢູ່ແມ່ນໍ້າ Yalu ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງ Sinuiju ເກົາຫລີເໜືອ ເຂົ້າສູ່ເມືອງ Dandong ປະເທດຈີນ.

ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ Heather Nauert ກ່າວ​ໃນ ວັນ​ພະຫັດ
​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຈີນ ​ເພື່ອສ້າງ​ຄວາມ​ກໍ້າ​ເກິ່ງ​ຄືນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່ການ​
ຄ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ ​ຄວາ​ມສຳພັນ​ທີ່ບໍ່ສົມ​ດູ​ນຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນຂົງເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ
​ຄໍ້າ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ ຈີນ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ແບບ​ເປັນ​ທຳ​ຕໍ່​ບັນ ດາ​ບໍລິສັດ​ສະຫະລັດ ​ໃນວິທີ​ທາງ​ທີ່
​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ສະຫະລັດ.”

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