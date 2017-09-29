ລມຕ Tillerson ມຸ້ງໜ້າສູ່ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ພວມເພີ້ມຂຶ້ນ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ອອກເດີນທາງໃນວັນພະ
ຫັດວານນີ້ ເປັນເທື່ອທີສອງຂອງທ່ານ ໄປຍັງປະເທດຈີນ ເພື່ອຊອກຫາການຮ່ວມມື
ກັບປັກກິ່ງ ໃນການໃຊ້ “ຄວາມກົດດັນສູງສຸດ” ຕໍ່ການຮຸກຮານ ທາງດ້ານນິວເຄລຍ
ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ແຫຼມເກົາຫລີ.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກັບຮອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານນາງ Liu Yandong ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ນັກການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຊອກຫາການຮ່ວມມືກັບຈີນ ເພື່ອຢຸດ
ເຊົາການທ້າທາຍເກາະຜິດທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະແຜ້ວທາງໄປສູ່່
ການຢ້ຽມຢາມຈີນເທື່ອທຳອິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລທຣໍາ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມາ
ເຖິງນີ້.
ທ່ານ Tillerson ກ່າວກ່ອນກອງປະຊຸມຮອບທຳອິດໃນການສົນທະນາຫາລືທາງສັງຄົມ
ແລະ ວັດທະນາທຳ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສຳພັນ
ລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບປະຊາຊົນວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ການສົນ ທະນາຫາລືຂອງ
ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ສຳຄັນຈຳນວນນຶ່ງ ແລະແນ່ນອນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອກໍຈະ
ຮວມຢູ່ໃນການສົນທະນາດັ່ງກ່າວ.”
ສະຫະລັດກຳລັງປືກສາຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍ
ຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ຈະຈຳກັດການນຳເຂົ້າຖ່ານຫີນ ເຫລັກກ້າ ແຮ່ເຫລັກ ຂີ້ກົ່ວ ແຮ່ກົ່ວ ແລະ
ອາຫານທະເລ ຈາກເກົາຫລີເໜືອ.
ຖ້າຫາກມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ ການຫ້າມນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຫລົ່ານີ້ສາມາດ
ຫລຸດລາຍໄດ້ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນປີນີ້. ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຮັບ
ເງິນ 1.5 ຕື້ໂດລາ ຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ຈີນໃນປີ 2016 ອີງຕາມກະ
ຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ຈີນແມ່ນຄູ່ການຄ້າໃຫຍ່ສຸດຂອງເກົາຫລືເໜືອ. ວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ການນຳເອົາຈີນເຂົ້າ
ມາຮ່ວມ ແມ່ນເປັນກະແຈທີ່ສຳຄັນ ໃນການຕັດຄວາມສາມາດຂອງພຽງຢາງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດ.
ຮັກສາການ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກິດ
ຈະການເອເຊຍແລະປາຊິຟິກ ທ່ານນາງ Susan Thornton ກ່າວຕໍ່ ບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ທຳການລົງໂທດ ຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນແລະບໍລິ
ສັດຕ່າງໆໃນຈີນ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ ແມ່ນຖືລະບຸວ່າ ຄ້າຂາຍກັບເກົາຫລີເໜືອ ສ່ວນບຸກ
ຄົນແລະບໍລິສັດຂອງເກົາຫລີເໜືອ ການແຜ່ຜາຍອາ ວຸດນິວເຄລຍທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອ.” ທ່ານນາງ Thornton ໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ມາດຕະການເຫຼົ່ານັ້ນຈະຕັດຄວາມສາມາດຂອງພຽງຢາງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດ ແລະເພີ້ມຄວາມກົດດັນແກ່ອຳນາດການ
ປົກຄອງດັ່ງກ່າວ.
ການຄ້າ ແລະການລົງທຶນຍັງເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນສຸດ ໃນການຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງຂອງທ່ານ Tillerson. ການຢ້ຽມຢາມນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ລັດຖະມົນຕີການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານ Wilbur Ross ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າຈີນຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມເປັນທຳ ແລະປະຕິບັດແບບດຽວກັນ
ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດອາເມຣິກັນ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Heather Nauert ກ່າວໃນ ວັນພະຫັດ
ວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກກັບຈີນ ເພື່ອສ້າງຄວາມກໍ້າເກິ່ງຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການ
ຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມສຳພັນທີ່ບໍ່ສົມດູນຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ
ຄໍ້າປະກັນວ່າ ຈີນຈະປະຕິບັດແບບເປັນທຳຕໍ່ບັນ ດາບໍລິສັດສະຫະລັດ ໃນວິທີທາງທີ່
ສ້າງຕັ້ງວຽກງານໃນສະຫະລັດ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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