ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໒໑ ເມສາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານໃຫຍ່ຂອງ TikTok ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້ ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ ດ້ານ​ຄວາມປອດ​ໄພ ຫລຸດ​​ລົງ

ທ່ານ Shou Chew ກ່າວ TED2023 ໃນ​ເມ​ສາ 20, 2023, ທີ່ Vancouver, ອົງ​ການ​ຂ່າວ BC, ກາ​ນາ​ດາ (Gilberto Tadday/TED)

ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ ຫລື CEO ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ​ຕິກ​ຕັອກ (TikTok) ພະຍາຍາມ ເຮັດ​ໃຫ້ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ຂອງພວກຕຳ​ໜິຄວາມປອດໄພໃນແອັບ ຂອງບໍລິສັດ ທ່ານສະຫງົບລົງ ໃນລະຫວ່າງການໄປປາກົດຕົວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.

ທ່ານ​ຊູ ຈີວ (Shou Chew) ຖືກຖາມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ TED2023 ວ່າ ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ບໍ່ວ່າ ປັກກິ່ງຈະບໍ່ໃຊ້ແອັບ TikTok ທີ່ເປັນຂອງບໍລິສັດໄບ​ທ໌​ແດນ​ສ໌ (ByteDance) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດເທັກໂນໂລຈີ ຂອງຈີນ ເພື່ອແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດໃນອະນາຄົດ.

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງເຄື່ອງມືທັງຫມົດ ເພື່ອ ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ການກະທໍາໃດໆເຫຼົ່ານີ້ ເກີດຂຶ້ນ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈີວ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ແລະຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຫມັ້ນໃຈຫຼາຍວ່າ ໂດຍ​ທີ່​ມີຄວາມໂປ່ງໃສແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທີ່ພວກເຮົາເອົາ​ໃຫ້ຢູ່ໃນເວທີນີ້, ພວກເຮົາສາມາດ, ພວກເຮົາສາມາດ ເຮັດແນວ​ໃດ​ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ຕໍ່າເທົ່າ​ກັບ​ສູນ ເທົ່າທີ່ຈະ​ເຮັດໄດ້."

ທ່ານ​ຈີວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນດັ່ງ​ກ່າວໃນນະ​ຄອນ​ແວນ​ຕູ​ເວີ (Vancouver) ໃນກອງ ປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງອົງການ TED, ບ່ອນທີ່ມີ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຫາ​ລື​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບປັນຍາປະດິດ ແລະການປົກປ້ອງ.

ຜູ້​ຈັດ​ລາຍ​ການ Chris Anderson ແລະ​ທ່ານ Shou Chew ພາ​ກັນ​ລົມ​ກັນ TED2023 ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ເມ​ສາ, 2023, ໃນ​ນະ​ຄອນ Vancouver, ອົງ​ການ BC, ຂອງ​ກາ​ນາດ. (ພາບ​ໂດຍ Gilberto Tadday/TED)
ຜູ້​ຈັດ​ລາຍ​ການ Chris Anderson ແລະ​ທ່ານ Shou Chew ພາ​ກັນ​ລົມ​ກັນ TED2023 ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ເມ​ສາ, 2023, ໃນ​ນະ​ຄອນ Vancouver, ອົງ​ການ BC, ຂອງ​ກາ​ນາດ. (ພາບ​ໂດຍ Gilberto Tadday/TED)

ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ພວມເລັ່ງລັດການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະຫ້າມ TikTok ໂດຍກ່າວວ່າ ແອັບນີ້ແບ່ງປັນວິດີໂອທີ່ຄົນຈີນເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ໃຊ້ໂດຍຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນ ຊຶ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດໄດ້ຕຳ​ໜິ​ທ່ານ​ຈີວ​ຢ່າງ​ໜັກ ກ່ຽວກັບຄວາມ ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ລັດຖະບານຈີນ ສາມາດຫາ​ທາງ​ເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເວທີສົນ​ທະ​ນາ​ອັນ​ນັ້ນ ເພື່ອການສອດແນມ ແລະມີອິດທິພົນຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຢູ່ໃນສະຫະລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG