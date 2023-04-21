ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງບໍລິສັດຕິກຕັອກ (TikTok) ພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກຕຳໜິຄວາມປອດໄພໃນແອັບ ຂອງບໍລິສັດ ທ່ານສະຫງົບລົງ ໃນລະຫວ່າງການໄປປາກົດຕົວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານຊູ ຈີວ (Shou Chew) ຖືກຖາມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ TED2023 ວ່າ ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ບໍ່ວ່າ ປັກກິ່ງຈະບໍ່ໃຊ້ແອັບ TikTok ທີ່ເປັນຂອງບໍລິສັດໄບທ໌ແດນສ໌ (ByteDance) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ ຂອງຈີນ ເພື່ອແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດໃນອະນາຄົດ.
"ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງເຄື່ອງມືທັງຫມົດ ເພື່ອ ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ການກະທໍາໃດໆເຫຼົ່ານີ້ ເກີດຂຶ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈີວ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫມັ້ນໃຈຫຼາຍວ່າ ໂດຍທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທີ່ພວກເຮົາເອົາໃຫ້ຢູ່ໃນເວທີນີ້, ພວກເຮົາສາມາດ, ພວກເຮົາສາມາດ ເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ຕໍ່າເທົ່າກັບສູນ ເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້."
ທ່ານຈີວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນດັ່ງກ່າວໃນນະຄອນແວນຕູເວີ (Vancouver) ໃນກອງ ປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງອົງການ TED, ບ່ອນທີ່ມີການສົນທະນາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ ແລະການປົກປ້ອງ.
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ພວມເລັ່ງລັດການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະຫ້າມ TikTok ໂດຍກ່າວວ່າ ແອັບນີ້ແບ່ງປັນວິດີໂອທີ່ຄົນຈີນເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ໃຊ້ໂດຍຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນ ຊຶ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດໄດ້ຕຳໜິທ່ານຈີວຢ່າງໜັກ ກ່ຽວກັບຄວາມ ເປັນຫ່ວງວ່າ ລັດຖະບານຈີນ ສາມາດຫາທາງເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເວທີສົນທະນາອັນນັ້ນ ເພື່ອການສອດແນມ ແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນສະຫະລັດ.