ເສືອຫລາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈຳນວນທີ່ຖືກຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ ໃນສາມປີກ່ອນ ໃຫ້ອອກມາຈາກວັດເສືອທີ່ມີຊຶ່ສຽງໃນທາງບໍ່ດີນັ້ນ ໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ເສືອ 86 ໂຕໃນຈຳນວນທັງໝົດ 147 ໂຕ ທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດມາ ໄດ້ກາຍເປັນອຳມະພາດໃນການອອກສຽງ ແລະມີໄຂ້ສູງ, ຊຶ່ງເປັນພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຮ່າງກາຍທີ່ຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ຍ້ອນມີການປະສົມພັນໃນກຸ່ມດຽວກັນຢູ່ ໃນເຂດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປສຳພັດກັບແມວໃຫຍ່ປະເພດນີ້ໄດ້.
ວັດພະຫລວງຕາບົວ ຫລື ວັດເສືອທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ບາງກອກ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເອົາອາຫານຍື່ນປ້ອນເສືອ, ອູ້ມລູກນ້ອຍຂອງມັນ ແລະຖ່າຍຮູບຢູ່ໃກ້ໆກັບເສືອ ຈົນກວ່າວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ເຂົ້າໄປຍຶດເອົາເສືອ 147 ໂຕ ພາຍຫລັງທີ່ມີລາຍງານວ່າມີການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະມີການທາລຸນຕໍ່ສັດ.
ພວກເສືອຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ສະຖານທີ່ພັກອາໄສ 2 ແຫ່ງຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່ໃນເວລາຕໍ່ມາບໍ່ດົນ ປານໃດ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກໍສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຜົນກະທົບຂອງການປະສົມພັນຂອງເສືອໃນກຸ່ມດຽວກັນ "ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມພິການ ແລະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບອ່ອນແອລົງ," ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ພະຕາຣະພົນ (Patarapol), ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງສັດປ່າ.
ວັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງການຈະນະບູຣີ (Kanchanaburi) ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນສາກົນວ່າເປັນບ່ອນພັກອາໄສຂອງສັດທີ່ດຳເນີນງານໂດຍພະສົງ.
ແຕ່ວ່າ ເມື່ອຕຳຫລວດໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນວັດໃນປີ 2016 ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ພົບກະດູກ, ໜັງ, ແຂ້ວ, ແລະເຄື່ອງເຄັດຂອງຢຳ ທີ່ເຮັດດ້ວຍສິ້ນສ່ວນຂອງເສືອຢ່າງໜ້ອຍ 1,500 ອັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ພົບຊາກເສືອນ້ອຍ 60 ໂຕທີ່ຍັດໄວ້ຢູ່ໃນຕູ້ແຊ່ແຂງ ຫລືດອງໄວ້ຢູ່ໃນໄຫຕ່າງໆ ທີ່ໃສ່ຢາກັນບູດໄວ້.