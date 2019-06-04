ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ທີ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຈີນ ຢາກໃຫ້ມິດງຽບ ກ່ຽວກັບການລະລຶກເຖິງ ການປະຫັດປະຫານທີ່ຮ້າຍກາດຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ນຳພາໂດຍພວກນັກສຶກສາ ເມື່ອ 30 ປີ ກ່ອນນັ້ນ.
ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຖືກກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເບິ່ງບັດປະຊາຊົນ ໂດຍກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຢ້ຽມຢາມຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ ເພື່ອຊົມການປະຕິບັດໃນທຸກໆເຊົ້າຂອງພິທີຊັກທຸງຂຶ້ນເສົານັ້ນ. ພວກນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດແມ່ນຖືກເກືອດຫ້າມ ຈາກຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ ແລະໄດ້ເຕືອນ ບໍ່ໃຫ້ຖ່າຍພາບໃດໆເລີຍ.
ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຫຼືບໍ່ ກໍຫຼາຍພັນຄົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກສັງຫານ ເວລາພວກທະຫານຈີຍ ແລະລົດຖັງ ໄດ້ເຂົ້າບຸກເຂົ້າໄປໃນຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ ເມື່ອວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 1989 ເພື່ອຍຸຕິການປະທ້ວງທີ່ຍາວນານ ເປັນເວລາ 2 ເດືອນໂດຍ ພວກນັກສຶກສາແລະພວກພະນັກງານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ແລະສິ້ນສຸດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນັ້ນ. ໃນການລະລຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ ໃນອະດີດນັ້ນ, ພັກຄອມມຸຍນິດຈີນ ທີ່ປົກຄອງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ສືບ ຕໍ່ລົບລ້າງຄວາມຊົງຈຳໃດໆຈາກປະຫວັດສາດທາງການ. ລັດຖະບານເກືອດຫ້າມການຊິ້ງຊອມເບິ່ງການປະຫັດປະຫານສາທາລະນະໃດໆ, ກວດຂັນຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ດ້ວຍການລົບອອກຈາກບົດຄວາມແລະຂໍ້ຂຽນໃດໆທາງອິນເຕີແນັດ ທີ່ກ່າວເຖິງເຫດການແລະຮູບພາບຂອງມື້ດັ່ງກ່າວ ແລະກວດຂັນພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ພວກທະນາຍຄວາມ ແລະພວກນັກຂ່າວ ໃນແຕ່ລະປີ ໃນຂະນະທີ່ວັນຄົບຮອບຍັບໃກ້ເຂົ້າມານັ້ນ.
ຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄຳນັບຕໍ່ພວກປະທ້ວງດັ່ງ ກ່າວນີ້ວ່າ “ເປັນວິລະບຸລຸດຊາວຈີນ” ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຕຳໜິ ໂດຍສະຖານທູດຈີນ ທີ່ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຫວັງວ່າ ຈີນໄດ້ນຳເອົາການປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບສາກົນ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການເປີດກວ້າງ ສັງຄົມ ທີ່ມີການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ.” ໃນ 3 ທົດສະວັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ເຫດການຄັ້ງນັ້ນ ທີ່ສ້າງຄວາມຄິດເຫັນ ໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ.
“ແຕ່ຄວາມຫວັງທັງຫຼາຍນີ້ ແມ່ນໄດ້ໝົດໄປ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໄປ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ “ພັກການເມືອງພັກດຽວຂອງຈີນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການໂຍະຍານໃຫ້ພວກຄັດຄ້ານ ແລະ ລະເມີດສິດທິມະນຸດ ໃນທຸກໆບ່ອນທີ່ເຫັນວ່າເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. ທຸກມື້ນີ້ ຊາວຈີນທັງຫຼາຍ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືຂອງການລະເມີດຄື້ນໃໝ່, ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຊິນຈຽງ ບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳພັກຄອມມຸຍນິດໄດ້ພະຍາຍາມໃຊ້ວິທີການແບບປະ ຫັດປະຫານ ທຳລາຍປະເພນີຂອງຊາວວີເກີ ແລະລົບລ້າງການນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ຊຶ່ງຮວມທັງການກັກຂັງພວກສະມາຊິກ ຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມດັ່ງກ່າວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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