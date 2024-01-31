ວັນທີ 1 ກຸມພາຈະເປັນຂີດໝາຍ 3 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງທັບຂອງມຽນມາ ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ ທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດ, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມກາງເມືອງທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ທຳລາຍປະເທດທີ່ມີປະຊາອນ 54 ລ້ານຄົນນັ້ນ.
ມັນຍັງຈະເປັນຄົບຮອບສາມເດືອນກວ່າ ນັບຕັ້ງການເປີດປະຕິບັດການ 1027, ເຊິ່ງແມ່ນການໂຈມຕີທີ່ສຳຄັນໂດຍກຸ່ມຕິດອາວຸດບາງກຸ່ມຕໍ່ລັດຖະບານທະຫານ. ການຕໍ່ສູ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງທັບສູນເສຍຫຼາຍຄັ້ງ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ພິຈາລະນາການເຮັດສົງຄາມດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່.
ທ່ານ ຣິເຈີດ ຮໍຊີ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ກ່ຽວກັບ ມຽນມາ ສຳລັບກຸ່ມວິກິດການສາກົນໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ເວລາເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃສໃນມື້ນີ້ຫຼັງຈາກສາມປີ, ພວກເຮົາຈະເວົ້າແທ້ໆ ກ່ຽວກັບ ວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃສສາມເດືອນຫຼັງຈາກປະຕິບັດການ 1027.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນການໂຈມຕີໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ, ກອງກຳລັງຝ່າຍຄ້ານໄດ້ຍຶດເອົາຫຼາຍເມືອງໃນລັດສານ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງມຽນມາຕິດກັບ ຈີນ, ເຂົ້າຄວບຄຸມຖະໜົນທີ່ສຳຄັນໄປສູ່ເຂດຊາຍແດນ, ແລະ ໄດ້ບັງຄັບທະຫານລັດຖະບານທະຫານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃຫ້ຍອມຈຳນົນ.
ກອງທັບໄດ້ທຳການຕອບໂຕ້ດ້ວຍການການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ປືນໃຫຍ່ຢ່າງຮຸນແຮງ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດຍາດເອົາພື້ນທີ່ໆສູນເສຍໄປຄືນມາ. ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມກະບົດອື່ນໆທົ່ວ ມຽນມາ ມີກຳລັງໃຈທີ່ຈະໂຈມຕີ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລັດຖະບານທະຫານ.
ທ່ານ ຮໍຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນທົ່ວຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງປະເທດ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕິດອາວຸດ ແລະ ກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານໄດ້ທຳການໂຈມຕີນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27 ຂອງເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ. ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງສະຖານະການ ແລະ ເວົ້າວ່າ, “ວາວ, ກອງທັບ ມຽນມາ ມີບັນຫາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນມືຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມັນເບິ່ງຄືອ່ອນແອຢ່າງແຮງ. ສະນັ້ນມັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ກຸ່ມທີ່ວ່ານີ້ ເພື່ອທຳການໂຈມຕີ.”
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ