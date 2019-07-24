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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກົດ​ລະ​ບຽບໃໝ່ ກະ​ຊວງ​ກະ​​ເສດ ອາດ​ເຮັ​ດ​ໃຫ້ ຜູ້​ໄດ້​ຮັບບັດ​ຊື້ອາ​ຫາ​ນ 3 ລ້ານ​ຄົນ ​ຖືກ​ຕັດ

ຕະ​ຫຼາດ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ກິນ ຕິດ​ປ້າຍບອກວ່າ ຮັບເ​ອົາ​ບັດ​ຊື້​ອາ​ຫານ ຢູ່​ເມືອງ​ນິວຢອກ ​ທາງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ວັນ​ທີ 12 ທັງ​ກອນ 2015.

ມີ​ຫຼາຍ​ເຖິງ 3 ລ້ານ 1 ແສນ​ຄົນ ອາດ​ຈະຖືກ​ຕັດບໍ່​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ບັດ​ຊື້​ອາ​ຫານ ຫຼື Food
Stamps ພາຍໃຕ້​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່ ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ ​
ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ເສດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ Sonny Perdue ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​
ການ​ວ່າ “ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ນີ້ ໄດ້ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້ ເພື່ອ​ຂ້າມ​ຜ່ານຄຳແນະ
​ນຳ ​ທີ່ສຳ​ຄັນ. ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່ບັນ​ດາ​ລັດໄດ້​ໃຊ້​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໃນການ​ແກ້​ໄຂ​
ແບບ​ງ່າຍໆໂດຍປາ​ດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ຢັບ​ຢັ້ງ.”

ລະ​ບຽບທີ່​ມີ​ການສະ​ເໜີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນເປັນ​ເລື້ອງຫລ້າ​ສຸດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາ​ມ​ຂອງ
ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ຄື​ນ​ໂຄງການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອາ​ຫານ ຫຼື SNAP ທີ່​ເປັນ​ຊື່​
ທາງ​ການ​ຂອງໂຄງ​ການ Food Stamps. ນອກ​ນັ້ນ​ ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ເໜີໃຫ້ ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຂຶ້ນ​
ກວ່າ​ເກົ່າ​ກ່ຽວວຽກ​ທີ່​ບັງ​ຄັບສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອອ​າ​ຫານ​ຈາກ​
ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ.

ເທົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ບັນ​ດາ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຢູ່​ໃນ​ລັດທີ່​ບໍລິ​ຫານ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອາ​
ຫານຢ່າ​ງ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ລົງ​ທະ​ບຽນ ​ຢູ່​ໃນ​ໂຄງ​ການ food stamps ​ໂດຍ
ປາດ​ສະ​ຈາກ ການກວດ​ກາເບິ່ງ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຫຼື​ຊັບ​ສົມ​ບັດ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງ​ການ ກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້​ສະ​ເໜີນີ້ ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ຢັດ​ເງິນຜູ້​ເສຍ​ພາ​ສີ ຫຼາຍ​
ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລ​າ. ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່ສູນ​ເສຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ສາ​ມາດ​ຂໍ​ຄືນ​ໃໝ່​ໄດ້
ແລະ​ຮັບ​ການ​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼືອ ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ບົນ​ພື້ນ​ຖານການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ
​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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