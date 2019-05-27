ລະເບີດຮ້າຍແຮງສາມລູກ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃນກັດມັນດູ ນະຄອນຫຼວງຂອງ
ເນປານ ເຮັດໃຫ້ສີ່ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍເຈັດຄົນໃນວັນ
ອາທິດວານນີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີກຸ່ມໃດໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບກໍຕາມ ແຕ່ຕຳ
ຫຼວດກໍໄດ້ສົງໄສວ່າ ແມ່ນອົງການຄອມມິວນິສນອກກົດໝາຍ ກຸ່ມ
Splinter Communist Group ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເບີດ
ດັ່ງກ່າວ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ໃບປິວໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ບ່ອນລະເບີດແຕກ. ຢ່າງໜ້ອຍຜູ້
ເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນນຶ່ງເຊື່ອວ່າເປັນສະມາຊິກ ຫຼືບັນ
ດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ເຂົ້າຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວ
ແລະພວກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຖືກນຳໄປໂຮງໝໍທີ່ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ. ກຳລັງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກັນ “ຕຽມພ້ອມທີ່ສຸດ” ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາ
ກັນລາດຕະເວນບັນດາໝູ່ບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງ ເນປານ.
ກຸ່ມ Spinter Communist Group ທີ່ໜີອອກຈາກພັກ Maoist ໄດ້ສູ້ລົບ
ກັບ ກຳລັງລັດຖະບານຈາກປີ 1996 ຫາ ປີ 2006.
ບັນດາສະມາຊິກຂອງພັກ Maoist ໄດ້ຍຶດອາວຸດເຂົາເຈົ້າລຸກຮືຂຶ້ນ ແລະ
ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນພັກການເມືອງທີ່ສຳຄັນ.
ໃນເດືອນກຸມພາ ກຸ່ມ Spinter Communist Group ໄດ້ຖືກສົງໄສວ່າ ພົວ
ພັນກັບ ລະເບີດແຕກ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດນຶ່ງຄົນຢູ່ນອກຫ້ອງການ
ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ Ncell ທີ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງຫ້ອງການມາ
ເລເຊຍ Axiata Group Berhad.
ເວລານັ້ນລັດຖະບານໄດ້ເກືອດຫ້າມກຸ່ມນີ້ ຫຼັງຈາກເຫດການ ແລະກີດ
ຫ້າມກິດຈະການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.
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