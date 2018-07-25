ກຣິສ ໄວ້ອາໄລ ນຳບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ

ກຣິສກຳລັງໄວ້ອາໄລ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກກູ້ໄພ ຍັງສືບຕໍ່ກວດຄົ້ນເບິ່ງບັນ
ດາລົດ ແລະບ້ານເຮືອນທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ທີ່ແຜ່ລາມຢ່າງວ່ອງໄວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ
ແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 74 ຄົນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາເລັກຊິສ ຊີປຣາສ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າຈະມີກາ
ໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດເປັນເວລາສາມວັນ.
ໄຟໄໝ້ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໄດ້ລາມໄປໃສ່ບໍລິເວນໃກ້ທ່າເຮືອໂຣຟີນາ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບນະ
ຄອນຫຼວງເອເທັນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນພາກັນໄປຢູ່ຫາດຊາຍແຄມທະເລ ແລະລົງໄປຢູ່ນໍ້າ
ເພື່ອການຊອກຫາຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮືອຕ່າງໆໄດ້ຍົກ ຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນ.
ບັນດາໂຮງໝໍໄດ້ປິ່ນປົວເກືອບ 200 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກໄຟໄໝ້.
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການນັບຈຳນວນຄົນທີ່ຫາຍສາບສູນໄປຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ.
ລົມແຮງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ລາມອອກໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ຢູ່ໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນຈັດ
ແລະແຫ້ງແລ້ງ. ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດໄດ້ຄາດວ່າ ຈະມີຝົນຕົກຈຳນວນນຶ່ງໃນ
ວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກດັບເພີງເຮັດວຽກມອດໄຟຢູ່ນັ້ນ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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