ພະນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ 3 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບ ບຸກໂຈມຕີເຂົ້າໄປໃນຖານທັບທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍກຳລັງຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນປະເທດເຄັນຢາ ກ່ອນຟ້າແຈ້ງວັນອາທິດວານນີ້.
ອີງຕາມກອງທັບສະຫະລັດ ແລ້ວ ການບຸກໂຈມຕີຕໍ່ເດີ່ນເຮືອບິນ ແມນດາ ເບ ກໍຍັງໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນແລະລົດຍົນຂອງສະຫະລັດ ຈຳນວນນຶ່ງ ກ່ອນທີ່ຕົນຈະຕອບໂຕ້ຄືນ ການໂຈມຕີບັ້ນທຳອິດຂອງກຸ່ມທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ ຕໍ່ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງທະວີບອາຟຣິກາ.
ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ເອີ້ນສະພາບການດ້ານຄວາມປອດໄພວ່າ “ບໍ່ໝັ້ນຄົງ” ໃນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການບຸກໂຈມຕີໄດ້ຍຸຕິລົງ.
ໂຄສົກຂອງກອງທັບເຄັນຢາ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການວ່າ ພວກນັກໂຈມຕີ 5 ຄົນ ກໍໄດ້ຖືກສັງຫານເຊັ່ນກັນ.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບຂອງໂຊມາເລຍ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ຖານທັບທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍທີມງານກອງທັບຂອງ ສະຫະລັດ ແລະເຄັນຢາ.
ເມກຄວັນດຳສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ກຳລັງຜຸ່ງຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າຈາກຖານທັບໃນເມືອງແຄມຝັ່ງທະເລ ລາມູ ຕັ້ງຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເຄັນຢາ ແລະໂຊມາເລຍ.
ກອງບັນຊາການສະຫະລັດໃນພາກພື້ນອາຟຣິກາ ຫຼືທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື AFRICOM ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເມກຄວັນດຳບາງສ່ວນ ອາດເລີ້ມຕົ້ນມາຈາກການທຳລາຍຂອງອຸປະກອນຢູ່ຖານທັບນັ້ນ.
ສ່ວນກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການ ວ່າ ຕົນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມສ່ວນນຶ່ງຂອງຖານທັບດັ່ງກ່າວ ແລະຕົນໄດ້ເຂັ່ນຂ້າພວກຄົນໃນການໂຈມຕີ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການຄົນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ປະສົ່ງອອກຊື່ເພາະຢ້ານຖືກອາຄາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບວ່າ ເປັນຈັ່ງໃດ ລາວຈຶ່ງຕື່ນຂຶ້ນມາຍ້ອນສຽງລະເບີດແຕກຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງ ຕິດຕາມມາດ້ວຍສຽງຍິງປືນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.
ຜູ້ກ່ຽວເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດແຕກຢ່າງແຮງ ຕອນປະມານ 4 ໂມງເຊົ້າ. ໃນຕອນຕົ້ນ ພວກເຮົາຄຶດວ່າ ອັນນີ້ເປັນການລະເບີດ ທຳມະດາ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຢູ່ໃນບໍລິເວນ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໄຟໄໝ້ ແລະຄວັນດຳໜາທຶບ. ໃນຂະນະດຽວກັນຕໍ່ຈາກນັ້ນ ມັນກໍໄດ້ມິດງຽບໄປໃນຕອນເວລາ 6 ໂມງ ແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງປືນບຸກໂຈມຕີ ຈົນຮອດເວລາ 8 ໂມງ. ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຮືອບິນລຳນຶ່ງ ຖິ້ມສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ເບິ່ງຄືກັບລູກລະເບີດຫຼາຍໜ່ວຍ.”
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າຍັງມີກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນອ້ອມແອ້ມບໍລິເວນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ວ່າ ກຳລັງຂໍໃຫ້ພວກພົນລະເຮືອນບາງສ່ວນ ເອົາບັດປະຈຳຕົວອອກມາໃຫ້ເບິ່ງ.