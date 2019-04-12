ຊາວອາເມຣິກັນ 3 ຄົນ ຈາກອົງການສາສະໜາ Vision Beyond Borders ຖືກຈັບ
ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ ເມື່ອວັນທີ 8 ເມສາຜ່ານມານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການ ຊຶ່ງມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງແຄສເປີໃນລັດວາຍໂອມິ້ງ ກ່າວ
ວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນທັງສາມ ກຳລັງແຈກຍາຍເຄື່ອງຂອງ ກ່ຽວກັບສາສະໜາຄຣິສຕຽນ
ໃຫ້ແກ່ພວກຊົນເຜົ່າ ຢູ່ທີ່ບ້ານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດເມືອງສິງ ໃນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ທາງ
ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ.
ທ່ານແອຣິກ ເບີລີບເວີນິຈ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອົງການ Vision Beyond Borders
ຢູ່ທີ່ລັດວາຍໂອມິ້ງ ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນອາສາສະໝັກຂອງອົງການ Vision Beyond Borders ພວກ
ເຂົາເຈົ້າພວມເຜີຍແຜ່ ສາສະໜາ ເວລາຖືກຕຳຫຼວດຈັບ ເມື່ອ 4 ມື້ກ່ອນ ພວກເຮົາ
ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດເທື່ອ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ ກ່າວຫາ ມີແຕ່
ຖືກຄວບຄຸມ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະຖືກກັກບໍລິເວນ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ
ໜັງສືເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍຖືກຍຶດໄວ້.”
ທ່ານ ເບີລີບເວີນິຈ ບອກວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວ ວ່າ ພວກທີ່ຖືກຈັບກຸມ ນັ້ນ ເປັນ
ສະມາຊິກຂອງອົງການທີ່ມີຊື່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານ ເວນ໌ ອາຍຸ 58 ປີ ທ້າວ ໂຈເຊັບ ອາຍຸ 29
ປີ ແລະ ທ້າວ ອໍທ້ຳ ອາຍຸ 22 ປີ. ພວກເຂົາເຈົ້າເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນລາວ ພາຍໃຕ້
ອົງການຂອງທ່ານ ເພື່ອສະໜອງ ການສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ແກ່ຊາວຄຣິສຕຽນ ຢູ່ໃນ
ປະເທດທີ່ປິດຢູ່ ໂດຍມີໂຄງການ ເພື່ອສົ່ງຄຳພີຂອງສາສະໜາ ເຊັ່ນໄບໂບລ ໃຫ້ການ
ຊ່ອຍເຫຼືອໃນດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະບ້ານພັກທີ່ປອດໄພ ແກ່ພວກຖືກລັກລອບໄປຂາຍ
ບໍລິການທາງເພດ ຊ່ອຍເຫຼືອພວກນັກສອນສາສະໜາ ແລະສະໜອງເຄື່ອງຂອງ
ບັນເທົາທຸກແກ່ອົບພະຍົບ ດັ່ງທີ່ເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ລະບຸ.
(visionbeyondboarders.org)
ວີໂອເອລາວ ໄດ້ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄປຍັງສະຖານທູດລາວ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ
ກ່ຽວກັບເຫດການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທາງສະຖານທູດລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ທັນໄດ້ຍິນ
ຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວເທື່ອ ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ອະທິບາຍອີກວ່າ ເລື້ອງເກີດຂຶ້ນ
ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ສ່ວນຫຼາຍທາງການລາວ ກໍຈະພົວພັນກັບສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ
ນະຄອນວຽງຈັນ.
ທ່ານ ເບີລີບເວີນິຈ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ສະມາຊິກຂອງອົງການ ທີ່ຢູ່ໃນລາວກໍ ໄດ້ຕິດຕໍ່
ປະສານງານ ໄປຍັງສະຖານທູດສະຫະລັດ ປະຈຳ ນະຄອນວຽງຈັນ ໄປແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ ວີໂອເອລາວຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄປຍັງສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ
ແຕ່ທາງສະຖານທູດຕອບວ່າ ຍັງບໍ່ຂໍໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ໃນເວລານີ້ເທື່ອ.
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