ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນສະຫະລັດ 'ມີແນວໂນ້ມຈະເພີ້ມສູງຂຶ້ນ' ໃນຂະນະທີ່ວັນພັກໃກ້ເຂົ້າມາ

ຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ບໍ່ຫຼຸດລົງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ກຳລັງດໍາເນີນຢູ່ ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ອາດຈະແຜ່ລາມເຂົ້າໄປສູ່ລະດູການວັນພັກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ ການຊຸມນຸມສາທາລະນະຂະຫນາດໃຫຍ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ.
ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ແລະກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດໄດ້ອອກປະກາດຖະແຫຼງການຕໍ່ສາທາ ລະນະ, ໂດຍເຕືອນ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຕໍ່ກິດຈະກໍາວັນພັກ ຫຼື ກິດ ຈະກຳທາງສາດສະໜາ ແລະການສະຫລອງວັນສົ່ງທ້າຍເກົ່າ ໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ການປະທ້ວງ, ການໂຮມຊຸມນຸມແລະເຫດການອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກບົດແກ້ ລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີນຶ່ງ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ ກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ມີແນວໂນ້ມເພີ້ມຄວາມສ່ຽງ ຂອງການເກີດຄວາມຮຸນແຮງທີ່ດຳເນີນການໂດຍຜູ້ກໍ່ເຫດໃນລັກສະນະເປັນຜູ້ປະຕິບັດການຄົນດຽວ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການໂຮມຊຸມນຸມຂອງປະຊາຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຕະຫຼອດລະດູໜາວ." "ເປົ້າໝາຍເລົ່ານີ້ ມີແນວໂນ້ມຈະຍັງຄົງເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກໍ່ເຫດໃນລັກສະນະເປັນຜູ້ປະຕິບັດການຄົນດຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ຈາກອຸດົມການຕ່າງໆ ຍ້ອນຄວາມສາມາດ ໃນການເຂົ້າເຖິງແລະລັກສະນະດ້ານສັນຍາລັກຂອງພວກເຂົາ."