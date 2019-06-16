ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ອອກມາລວມຕົວກັນຢູ່ຖະນົນພ້ອມກັບໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງສີດຳໃນ
ຮົງກົງ ເມື່ອວັນອາທິດວານີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນຳຂອງເມືອງລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ,
ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກລາວໄດ້ຢຸດຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍໄປ ຈີນ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ, ເປັນການ
ຍົກເລີກຄັ້ງໃຫຍ່ລຸນຫຼັງການປະທ້ວງທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕັ້ງຕູບຜ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປະທ້ວງ, ບາງຄົນຖືດອກໄມ້, ໄດ້
ເຕົ້າໂຮມກັນໃນອ້າຍຮ້ອນທີ່ອົບເອົ້າ ເພື່ອເດີນຂະບວນຈາກສວນ Victoria ໄປຫາ
ຫ້ອງການລັດຖະບານກາງຂອງ ຮົງກົງ.
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ເກາະ ຮົງກົງ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ທ່ານນາງ
ແຄຣີ ແລມ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ປະກາດເລື່ອງຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍໄປລົງໂທດ
ໃນ ຈີນ ອອກໄປຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ, ໂດຍສະແດງ “ຄວາມເສຍໃຈ ແລະ ຜິດຫວັງຢ່າງ
ຍິ່ງ.”
ການຕ່າວປີ້ນ ແມ່ນນຶ່ງໃນການຫັນທິດທາງດ້ານການເມືອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ລັດຖະ
ບານ ຮົງກົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ ອັງກິດ ໄດ້ມອບເຂດແດນດັ່ງກ່າວໃຫ້ ຈີນ ໃນປີ 1997, ແລະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານນາງ ແລມ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ນຳ
ໜ້າເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ນັກລົງທຶນ ທີ່ອອກມາເຄື່ອນໄຫວທ່ານ ເດວິດ ເວັບ, ໄດ້ກ່າວໃນໜັງສືພິມສະບັບນຶ່ງ
ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ, ຖ້າທ່ານນາງ ແລມ ເປັນຫຸ້ນທຶນ ລາວຈະແນະນຳໃຫ້ຫຼຸດເປົ້າ
ໝາຍລາຄາຂອງທ່ານນາງລົງເປັນສູນ.
ທ່ານ ເວັບໄດ້ກ່າວວ່າ “ເອີ້ນມັນວ່າ ການຄ້າ ແຄຣີ. ລາວໄດ້ສູນເສຍຄວາມເຊື່ອຖືຂອງ
ສາທາລະນະແບບປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ທີ່ປຶກສາຂອງລາວໃນ ປັກກິ່ງ, ໄດ້ລຽນລາວຢູ່ໃນຂຽງຕັດ ເພື່ອຫ່າງ
ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກຂໍ້ສະເໜີໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ.”
ບັນດາຜູ້ຈັດການປະທ້ວງຫວັງວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການຊຸມນຸມວັນອາທິດມື້ນີ້, ເຊິ່ງມີກຳນົດເລີ່ມຂຶ້ນຕອນ 14 ໂມງ 30 ຕາມເວລາໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ຄ້າຍຄືກັບທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄາດໄວ້ ສຳລັບການປະທ້ວງ
ຕໍ່ຕ້ານ ຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍໄປ ຈີນ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. ຕຳຫຼວດໄດ້ຕັ້ງຈຳ
ນວນຄົນຢູ່ທີ 240,000 ຄົນ.
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