ພວກອາສາສະໝັກຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນຕາກຝົນໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອວາງພວງ
ມະລາ ໃນປະເພນີວັນພັກປະຈຳປີ ຢູ່ຫີນສີລາຂຸມຝັງສົບຫຼາຍກວ່າ 250,000 ຂຸມ
ຢູ່ສຸສານແຫ່ງຊາດ ອາລິງຕັນ, ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.
ພິທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນການໄວ້ອາໄລແກ່ພວກທະຫານທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການຮັບໃຊ້
ປະເທດຊາດນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຖືກວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານໂດຍກຸ່ມທີ່ຮ້ອງວ່າ ພວງ
ມະລາທົ່ວອາເມຣິກາ. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເອົາພວງມະລາໃຫ້ແກ່ບັນດາສ່ວນບຸກ
ຄົນ ແລະ ກຸ່ມຕ່າງໆເພື່ອວາງໃສ່ຂຸມຝັງສົບຫຼາຍກວ່າ 1,400 ແຫ່ງຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ
ຮວມທັງສຸສານ ອາລິງຕັນ ແລະ ຢູ່ນອກປະເທດ.
ເວັບໄຊຂອງອົງການນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ມັນມີບ່ອນນັ່ງທີ່ເປົ່າຫວ່າງ
ສຳລັບຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ ຫຼື ຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ສະຫຼະຊີບຢ່າງເດັດດ່ຽວ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາ. ບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ດີໄປກວ່ານີ້ ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈຂອງພວກເຮົາກວ່າ
ໃນລະຫວ່າງຄວາມຮີບເລັ່ງ ແລະ ຄຶກຄັກຂອງລະດູການວັນພັກບຸນນີ້.”
ພວງມະລາໄດ້ນຳມາຈາກ ບໍລິສັດພວງມະລາ ວໍຣແຊສເຕີຣ ຂອງເມືອງ ແຮຣຣິງຕັນ (Harrignton), ລັດ ເມນ.
ປະມານບ່າຍ 2:15, ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງສະຖານທີ່ ແລະ
ຍ່າງກັບພວກທະຫານ ແລະ ຜູ້ນຳພາຄົນນຶ່ງ ເພື່ອເບິ່ງວຽກງານທີ່ໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ
ນັ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກອາສາສະໝັກ “ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ.”
ສຳລັບພິທີຢູ່ສຸສານແຫ່ງຊາດ ອາລິງຕັນ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ 8 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນເສົາ
ນັ້ນ, ຜູ້ຄົນໄດ້ພາກັນເດີນທາງມາຈາກລັດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະໄກ ເພື່ອຊ່ວຍວາງພວງ
ມະລາຢູ່ແຕ່ລະຂຸມຝັງສົບ. ພວງມະລາຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນຈົນກວ່າວັນພັກບຸນທ້າຍປີ ແລະ ງານ
ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາດຽວກັນອີກໃນເດືອນມັງກອນ, ໃນເວລາທີ່
ພວກອາສາສະໝັກ ແລະ ທະຫານຈະພາກັນເກັບມ້ຽນພວງມະລາ.
ທ່ານໄມເກີລ ມີເກລຍຣາ (Migliara) ຜູ້ອຳນວຍການສຸສານ ອາລິງຕັນ ແຫ່ງຊາດ
ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດງານໄດ້ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວ WTOP ວ່າ “ປີກາຍນີ້
ພວກເຮົາມີອາສາສະໝັກຫຼາຍກວ່າ 90,000 ຄົນ ມາຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ບ່ອນຝັງສົບ ເພື່ອ
ເຂົ້າຮ່ວມວາງພວງມະລາໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກ 260,000 ຄົນທີ່ເປັນທະຫານຜ່ານ
ເສິກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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