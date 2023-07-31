ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ພາກັນອອກມາຕາມຖະໜົນເປັນເວລາສັ້ນ ຢູ່ບໍລິເວນ ອ້ອມຮອບຂອງເຂດ ກາຊາ ເພື່ອປະທ້ວງກ່ຽວກັບໄຟຟ້າມອດຕໍ່ເນື່ອງຍາວນານ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດິນແດນທີ່ມີສະພາບ ແລະການດໍາລົງຊີວິດທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາ ບາກແຫ່ງນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ການໂຮມຊຸມນຸມໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ເປັນການສະແດງຂອງຂອງສາທາລະນະ ຊົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ ກັບລັດຖະບານຮາມາສ (Hamas) ຢູ່ໃນດິນແດນດັ່ງ ກ່າວ.
ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເດີນຂະບວນຢູ່ໃນເຂດກາຊາ, ທາງພາກ ໃຕ້ຂອງເມືອງ ຄານ ຢູນິສ (Khan Younis) ແລະເມືອງອື່ນໆ. ພວກເຂົາ ເຈົ້າພາກັນຮ້ອງເປັນຄໍາຂັວນອອກມາວ່າ “ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າອັບອາຍ” ແລະຢູ່ ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນຶ່ງ ໄດ້ມີການຈູດທຸງຮາມາສ, ກ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈະ ເຂົ້າມາດໍາເນີນການ ແລະສະຫຼາຍການໂຮມຊຸມນຸມດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມີປະຊາ ຊົນຈໍານວນນຶ່ງຖືກຈັບ.
ລັດຖະບານຮາມາສ ປົກຄອງເຂດກາຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາບຸກລຸກເຂົ້າມາ ໃນປີ 2007. ພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອົດທົນພຽງເລັກນ້ອຍ ຕໍ່ການບໍ່ເຫັນພ້ອມ.