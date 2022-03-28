ພວກສະໜັບສະໜຸນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິມຣານ ຄານ ຫຼາຍສິບພັນຄົນໂຮມຊຸມນຸມກັນທີ່ນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການໜຸນຫຼັງແກ່ຜູ້ນຳທີ່ພວມດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ ດ້ວຍການປະເຊີນໜ້າ ກັບການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ເມສາຈະມານີ້.
ພວກຜູ້ນຳຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ພາກັນເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈທ່ານຄານຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳຂອງປາກິສຖານໃນການຫາທາງປົດອະດີດດາລາຄລິກເກັດອອກຕຳແໜ່ງ ໂດຍກ່າວຫາທ່ານວ່າ ປົກຄອງປະເທດດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ແລະຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ການໂຮມຊຸມນຸມຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງພັກຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາຟ (PTI) ທີ່ເປັນພັກລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດການເດີນຂະບວນ ເພື່ອສະແດງກຳລັງນັ້ນ ທ່ານຄານໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ການກ່າວຫາ ແລະປະກາດວ່າ ຈະເອົາຊະນະຕໍ່ການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ອາດຈະເປັນການທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຕໍ່ການນຳພາຂອງທ່ານ ນັບແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດມາແຕ່ປີ 2018.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄານ ກ່າວອ້າງວ່າ ການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນເກີດຈາກ “ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງຕ່າງປະເທດ” ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຈະ ຂັບໄລ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານລົງຈາກອຳນາດ.
ທ່ານຄານກ່າວວ່າ “ມີການສົ່ງທຶນເຂົ້າມາໃນປາກິສຖານຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພະຍາຍາມຈະປ່ຽນລັດຖະບານ. ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກໃຊ້.”
ທ່ານຄານໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂົ່ມຂູ່ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແຕ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ກ່າວຫາທໍ່ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າມີຈົດໝາຍເປັນເຄື່ອງພິສູດ” ຊຶ່ງມີລາຍງານວ່າທ່ານຄານໄດ້ນຳເອົາອັນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ເປັນສຳເນົາຈົດໝາຍ ອອກມາ ສະແດງ ໃຫ້ພວກເຂົ້າຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມເບິ່ງ.
ຜູ້ນຳຂອງປາກິສຖານກ່າວວ່າ “ກຳລັງຕ່າງປະເທດ” ຈຳນວນນຶ່ງ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ດຳເນີນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ. ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍຫຍັງເພີ້ມຕື່ມ.
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