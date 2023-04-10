ປະຊາຊົນຫລາຍພັນຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນນະຄອນ ຕະບີລີຊີ ຂອງຈໍເຈຍ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ

ພວກສະໜັບສະໜຸນຝ່າຍຄ້ານຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຕະບີລີຊີ (Tbilisi) ຂອງຈໍເຈຍ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດໃນທະເລດຳ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນວ່າ ເຮັດໃຫ້ລະບອບປະຊາທິປະໄຕຖອຍຫຼັງ.
ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກລັດຖະສະພາຈໍເຈຍ ເພື່ອການໂຮມຊຸມ ນຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍກຳລັງຝ່າຍຄ້ານຫຼັກຂອງປະເທດ, ພັກຂະບວນການສາມັກຄີຊາດ (the United National Movement (UNM), ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ມີເຄລ ຊາກາສວີລີ (Mikheil Saakashvili).
ພວກປະທ້ວງໄດ້ໂບກທຸງຊາດຈໍເຈຍ, ຢູເຄຣນ ແລະຢູໂຣບ ແລະຖືປ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຂຽນວ່າ "ເພື່ອອະນາຄົດຂອງຢູໂຣບ."
ຝູງຊົນຮ້ອງວ່າ "ມິຊາ ໝັ້ນຍືນ!" ເຊິ່ງເປັນຊື່ຫຍໍ້ຂອງທ່ານ ຊາກາສວີລີ ທີ່ໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 6 ປີ ໃນຂໍ້ຫາໃຊ້ອໍານາດໃນທາງທີ່ຜິດ - ເຊິ່ງເປັນການຕັດສິນໂທດ ທີ່ກຸ່ມສິດທິສາກົນໄດ້ປະນາມວ່າມີແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເມືອງ.