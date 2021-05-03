ຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ພາກັນເດີນປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານທະຫານມຽນມາ ໂດຍຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິວັດລະດູບານໃໝ່

ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະປະຫານຫຼາຍພັນຄົນ ໃນມຽນມາ ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້ ຮ້ອງໃຫ້ມີການ “ປະຕິວັດລະດູບານໃໝ່” ຢູ່ໃນປະ ເທດ ທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້
ລະບອບການປົກຄອງຂອງພວກທະຫານ ມາໄດ້ສີ່ເດືອນແລ້ວນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ
ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ (AFP.)
ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ຕະຫຼອດທັງເຂດຊົນນະບົດ ເຂດພູຜາທີ່ນອກຫຼີກຫ່າງໄກ ແລະແມ່ນ
ແຕ່ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກກະບົດ ຕ່າງກໍໄດ້ພາ ກັນອອກມາປະທ້ວງ
ນັບແຕ່ພວກທະຫານໄດ້ຂັບໄລ່ຜູ້ນຳທ່ານນາງອອງຊານ ຊູ ຈີ ໃນການເຮັດລັດຖະປະຫານ
ໃນວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພາ.
ທະຫານໄດ້ແນໃສ່ການກົດດັນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ດ້ວຍການທັບມ້າງປາບປາມ ທີ່ ໂຫດຮ້າຍ
ໂດຍໃຊ້ການຈັບກຸມຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະເຮັດໃຫ້ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຢູ່ໃນເຂດການຄ້າຂອງນະຄອນຢາງກຸ້ງ ໃນຂະນະ
ທີ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະແດງກຳລັງ ແລະ “ການ ປະຕິວັດລະດູບານໃໝ່.”
ພວກຊາວໜຸ່ມໄດ້ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕາມແຈຖະໜົນຫົນທາງ ກ່ອນການເດີນ ຂະບວນ
ເປັນກຸ່ມ ໄປຕາມຖະໜົນ ແລະໄດ້ສະຫຼາຍຕົວໄປໃນເວລາຕໍ່ມາ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປະທະ
ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.
ເຂົາເຈົ້າພາກັນຮ້ອງໂຮອອກມາ ພ້ອມກັບຍົກສາມນີ້ວມືຄຳນັບ ພວກຕໍ່ຕ້ານວ່າ “ເອົາພວກ
ຜະເດັດການທະຫານລົງ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ.”
ຢູ່ທີ່ລັດສານ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ພວກຊາວໜຸ່ມຖືປ້າຍທີ່ອ່ານວ່າ “ພວກ
ເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ການປົກຄອງທັງໝົດເລີຍ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ