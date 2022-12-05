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ວັນຈັນ, 05 ທັນວາ 2022
ເອເຊຍ

ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໃນ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຖືກ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ພູ​ໄຟ ເຊ​ເມ​ຣູ

ຊາວ​ບ້ານ​ຢືນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ​່​ຖືກ​ປົກ​ຄຸມ​ໂດຍ​ຂີ້​ເຖົ້າ​ຂອງ​ພູ​ໄຟ, ບ້ານ ລູ​ມາ​ຈາງ, ເກາະ​ຈາ​ວາ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ, ປະ​ເທດ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, 5 ທັນ​ວາ 2022.

ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ​ໃນ​ເກາະຈາ​ວາ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ໄດ້​ຖືກ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຢູ່​ພູ​ໄຟ​ທີ່​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ເກາະ​ນັ້ນ ຈົນ​ກໍ່​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຕັ້ງ​ເຂດ​ຫ້າມ​ຜ່ານ 8 ກິ​ໂລ​ແມັດ ແລະ ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໝົດ​ໝູ່​ບ້ານໜີອອກ​ຈາກ​ພື້ນ​ທີ່.

ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ ແລະ ກູ້​ໄພແຂວງ​ ຫຼື ບາ​ຊາ​ນາ​ສ ໄດ້​ສົ່ງ​ຫຼາຍ​ກຸ່ມ​ໄປ​ເຂດ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ໃກ້​ກັບ​ພູ ເຊ​ເມ​ຣູ ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ, ດ້ວຍ​ຝົນ​ທີ່​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ຄ່ອຍໆ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ບັນ​ເທົາ​ລົງ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ໂທ​ລິບ ວາ​ເຕ​ເລ​ຮານ, ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ອົງ​ການ ບາ​ຊາ​ນາ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ ຣອຍ​ເຕີ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມື້​ວານນີ້, ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຝົນ​ຕົກ​ແມ່ນ​ສູງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ວັດ​ຖຸ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຈາກ​ຈອມ​ຂອງ​ພູ​ຕົກ​ລົງ​ມາ. ແຕ່ມື້ນີ້, ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຝົນ, ສະ​ນັ້ນ​ ມັນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຈະ​ປອດ​ໄພ.”

ບໍ່​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ​ຖືກ​ລາຍ​ງານ ແລະ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ກໍ່​ກວນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ທັນ​ທີ.

ພູ​ໄຟ​ສູງ 3,676 ແມັດ ​ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ຕອນບ່າຍ 2 ໂມງ 46 ຕາມ​ເວ​ລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້, ພາບ​ວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຖືກ​ຖ່າຍ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພູ​ໄຟ ເຊ​ເມ​ຣູ ປ່ອຍ​ຄວັນ​ຂີ້​ເທົ່າ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ມັນ, ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ປົກ​ຄຸມພູ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ທົ່ງ​ນາ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມ, ຖະ​ໜົນ ແລະ ຂົວ, ແລະ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ້ອງ​ຟ້າ​ເປັນ​ສີ​ດຳ. ວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສາຍ​ລາ​ວາ, ກ້ອນ​ຫີນ ແລະ ອາຍ​ແກັ​ສ​ຮ້ອຍ ໄຫຼ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ຫ່ອມ​ພູ.

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນຫຼົບ​ໜີ​ຈາກ​ການ​ລະ​ເບີດ​ດ້ວຍ​ລົດ​ຈັກ, ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກືອບ 2,500 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ອອກ​ຈາກ​ພື້ນ​ທີ່, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອ​ງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່.

ອົງ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຈາກ​ພູ​ໄຟ ແລະ ພູ​ມສາດ ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊ​ຍ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ​ໄດ້​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ເຕືອນ​ໄພ​ສຳ​ລັບ​ພູ​ໄຟ ເຊ​ເມ​ຣູ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ. ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ພາຍ​ໃນ 8 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຂອງ​ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ, ຫຼື 500 ແມັດ​ຂອງ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ສາຍ​ລາ​ວາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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