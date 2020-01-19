ແມ່ຍິງຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເລີ່ມການເດີນຂະບວນໃນເມືອງຕ່າງໆທົ່ວ ສະຫະລັດ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ສຳລັບການເດີນຂະບວນຂອງແມ່ຍິງຄັ້ງທີສີ່ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຫຼາກຫຼາຍບັນຫາ, ລວມມີຄວາມເທົ່າທຽບທາງເພດ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍິງ.
ການຊຸມນຸມທັງຫຼາຍໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍສິບເມືອງ, ລວມທັງນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ບ່ອນທີ່ການເດີນຂະບວນຂອງແມ່ຍິງຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2017 ໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນວັນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ສາບານຕົນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ການເດີນຂະບວນນັ້ນໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ຄວາມທາງການເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ເວລາທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນໄດ້ໃສ່ໝວກແລັນສີບົວທີ່ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຄິດຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ທຣຳ ຂອງພວກແມ່ຍິງ.
ການເມືອງໄດ້ສືບຕໍ່ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ແຂງແກ່ນ ໃນການເດີນຂະບວນຂອງແມ່ຍິງໃນທຸກປີຕໍ່ມາ, ລວມທັງໃນປີ 2018 ເມື່ອຜູ້ຈັດງານໄດ້ຍ້າຍການເດີນຂະບວນໄປລັດ ເນວາດາ, ເຊິ່ງແມ່ນລັດແຂ່ງຂັນສຳລັບການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນປີນັ້ນ, ພ້ອມກັນໃນປີ 2019 ເມື່ອການເດີນຂະບວນໄດ້ກັບຄືນມານະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ໄດ້ປະກາດຈຳນວນແມ່ຍິງ 102 ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກເປັນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຊິ່ງແມ່ນຈຳນວນທີ່ຫຼາຍເປັນສະຖິຕິ.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນງານເດີນຂະບວນຂອງບັນດາແມ່ຍິງໃນທົ່ວປະເທດໃນປີນີ້. ທ່ານ ພີດ ບູຕີເຈຈ໌, ອະດີດເຈົ້າເມືອງ ຊ້າວທ໌ ເບັນ, ລັດ ອິນເດຍນາ, ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນຂອງແມ່ຍິງໃນເມືອງ ເຣໂນ, ລັດ ເນວາດາ, ໃນຂະນະທີ່ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌ ທ່ານ ເດວາລ ແພັດທຣິກ ມີແຜນຈະເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມໃນລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້. ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ໄມເກິລ ເບັນເນັດ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ທ່ານ ແອນດຣູ ແຢງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານເດີນຂະບວນໃນລັດ ນິວ ແຮມເຊຍ ແລະ ລັດໄອໂອວາ ຕາມລຳດັບ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເດີນຂະບວນຄັ້ງທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການເດີນຂະບວນຂອງແມ່ຍິງກໍໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາ, ລວມມີຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ຕ້ານຊາວ ຢິວ ແລະ ອາຣັບ. ບັນດາຜູ້ຈັດງານໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກ. ປະທານຮ່ວມດັ້ງເດີມສາມຈາກສີ່ຄົນຂອງຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຈາກກຸ່ມນັ້ນ, ແລະ ຂະບວນການດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄົນໃໝ່ທີ່ລວມມີແມ່ຍິງຊາວຢິວ ສາມຄົນ.
ປະທານຮ່ວມໃນປັດຈຸບັນຂອງການເດີນຂະບວນແມ່ຍິງ, ທ່ານນາງ ໄອຊາ ໂນໂຢລາ, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກ່ອນການເດີນຂະບວນຂອງປີນີ້ວ່າ ມັນຈະເປັນການເດີນຂະບວນຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນປີ 2020, ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະຢຸດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປົດທ່ານ ທຣຳ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.”