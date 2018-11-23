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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ຂູ່​ວ່າ ຈະ​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ຖ້າ​ການ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ ຄວບ​ຄຸມ ບໍ່​ໄດ້

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ ໄດ້​ໂອ​້​ລົມ ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ກັບ​ພວກ​ທະ​ຫານ ​ຈາກ​ບ້ານ​ພັກ ຕາ​ອາ​ກາດ ມາ​ອາ​ລາ​ໂກ ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ (22 ພະ​ຈິກ 2018)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ຈະ​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໂດຍ​ຈະ​ລົບ​ກວນຄວາມ​ສຳ​ພັນທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ ຊຶ່ງ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 1,680 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຖ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານຂອງ​ທ່ານ ​ຫາກ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດຂອງ​ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເອກ​ກະ​ສານ​ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ລາ​ຕິນ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່​າວ​ທີ່​ບ້ານ​ພັກ​ຕາກ​ອາ​ກາດ ມາ​ອາ​ລາ​ໂກ ໃນ​ລັດຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ໄປ​ພັກ​ຜ່ອນ​ໃນ​ວັນ​ບຸນ​ຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ​. ນອກ​ນັ້ນທ່ານ​ຍັງ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ຈິມ ແມັດ​ຕິ​ສ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ​ທີ່​ວ່າ ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ປະຈຳ​ການ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊາຍ​ແດນຈາກ​ພວກ ທີ່​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

ໜ່ວ​ຍ​ຮັບ​ມື​ພິ​ເສດ ຂອງ ອົງ​ການ​ພາ​ສີ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ຊາຍ​ແດນ ສ​ຫລ ຢືນ​ຍາມ​ທີ່​ເມືອງ​ທ່າ​ອີ​ສີ​ໂດ​ຣ (19 ພະ​ຈິກ 2018)
ໜ່ວ​ຍ​ຮັບ​ມື​ພິ​ເສດ ຂອງ ອົງ​ການ​ພາ​ສີ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ຊາຍ​ແດນ ສ​ຫລ ຢືນ​ຍາມ​ທີ່​ເມືອງ​ທ່າ​ອີ​ສີ​ໂດ​ຣ (19 ພະ​ຈິກ 2018)

ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ເນື່ອງ​ໃນ ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ວັນ​ພັກ ກັບ​ພວກທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ທີ່​ປະ​ຈຳ​ການ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ ແລະ​ປາ​ຊີ​ຟິກທີ່​ມີ​ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ຊຶ່ງ​ມີ​ຂຶ້ນ​ທ່າມ​ກາງ​ການ​ຕ້ອງຕິ ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ເຂດ​ແນວ​ໜ້າ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.

​ມີ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ປ​ະ​ມານ 5,800 ຄົນສະ​ຫຼອງວັນ​ພັກ​ຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອສ້າງ​ຮົ້ວ​ໜາມ​ໝາກ​ຈັບ ແລະ​ປຸກ​ຕູບ​ຜ້າ​ຕັ້ງ ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທ່າມ​ກາງ​ຂ່າວນອງ​ນັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ໃນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ກົດໝາຍ ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 130 ປີ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເພື່ອ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ.

​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ພວກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຫ່ວງ​ຂະ​ບວນ​ຄາ​ຣາ​ວານ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ທີ່​ເລີ້ມ​ມາ​ເຖິງ​ຊາຍ​ແດນ​ເມັກ​ຊິ​ໂກໂດຍ​ມີ​ເປົ້າໝາຍ ​ທີ່​ຈະ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່ສະຫະ​ລັດ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ​ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ “ຈະ​ອັດ​ການ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ​ຊົ່ວ​ໄລ​ຍະ​ນຶ່ງ” ຖ້າ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ “ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນເຖິງ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຫຼື​ຜູ້​ຄົນ​ເລີ້ມ​ຈ​ະ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຊາຍ​ແດນ​ທັງ​ໝົດ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໝາຍ​ເຖິງ ​ຊາຍ​ແດນ​ທັງ​ໝົດ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຂາຍ​ລົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ເຮັດ​ລົດ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍນັ້ນ.”

ອີງ​ຕາມ​ຫ້ອງ​ການ​ຜູ​ຕາງ​ໜ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລ້ວການ​ຄ້າ​ຂາຍລະ​ຫວ່າງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ແມ່ນ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ທັງ​ໝົດ ປະ​ມານ 615.9 ຕື້​ໂດ​ລາ ຫຼື​ປະ​ມານ 1.68 ຕື້​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້.

ທະ​ຫານ​ ສ​ຫລ ພວມ​ວາງ​ໜາມ​ໝາກ​ຈັບ ເລາະ​ຕາມ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ ຣີ​ໂອ ແກ​ຣນ​ເດ ໃນ​ເຂດ​ເມືອງລາ​ເຣ​ໂດ ລັດເທັກ​ຊັ​ສ.
ທະ​ຫານ​ ສ​ຫລ ພວມ​ວາງ​ໜາມ​ໝາກ​ຈັບ ເລາະ​ຕາມ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ ຣີ​ໂອ ແກ​ຣນ​ເດ ໃນ​ເຂດ​ເມືອງລາ​ເຣ​ໂດ ລັດເທັກ​ຊັ​ສ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ປະ​ຈຳ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ໃຫ້​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໄດ້​ ຖ້າ​ຫາກ​ຈຳ​ເປັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມັດ​ຕິ​ສ ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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