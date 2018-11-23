ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຈະປິດຊາຍແດນສະຫະລັດທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກ ໂດຍຈະລົບກວນຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການຄ້າ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະມື້ມີມູນຄ່າ 1,680 ລ້ານໂດລາຖ້າລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຫາກບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານຈາກອາເມຣິກາລາຕິນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດ ມາອາລາໂກ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ໄປພັກຜ່ອນໃນວັນບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາທີ່ວ່າ ທະຫານສະຫະລັດທີ່ປະຈຳການຢູ່ຊາຍແດນຕິດກັບເມັກຊິໂກ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງທີ່ຮ້າຍແຮງ ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນຈາກພວກ ທີ່ຂ້າມຊາຍແດນຜິດກົດໝາຍ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບເນື່ອງໃນ ໂອກາດບຸນວັນພັກ ກັບພວກທະຫານສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳການ ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍ ແລະປາຊີຟິກທີ່ມີການຖ່າຍທອດທາງໂທລະພາບ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນທ່າມກາງການຕ້ອງຕິ ທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພວກທະຫານໃນເຂດແນວໜ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ມີທະຫານອາເມຣິກັນປະມານ 5,800 ຄົນສະຫຼອງວັນພັກຂອບຄຸນພະເຈົ້າເພື່ອສ້າງຮົ້ວໜາມໝາກຈັບ ແລະປຸກຕູບຜ້າຕັ້ງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນຕິດກັບເມັກຊິໂກ ທ່າມກາງຂ່າວນອງນັນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ ທີ່ມີມາເປັນເວລາ 130 ປີຂອງສະຫະລັດທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ ເພື່ອກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ພວກທີ່ມີຄວາມເຫັນຫ່ວງຂະບວນຄາຣາວານຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກອາເມຣິກາກາງ ທີ່ເລີ້ມມາເຖິງຊາຍແດນເມັກຊິໂກໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຂໍລີ້ໄພຢູ່ສະຫະລັດ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ “ຈະອັດການເຂົ້າປະເທດຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ” ຖ້າສະຖານະການ “ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເຖິງລະດັບທີ່ພວກເຮົາຈະສູນເສຍການຄວບຄຸມຫຼືຜູ້ຄົນເລີ້ມຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຊາຍແດນທັງໝົດ. ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງ ຊາຍແດນທັງໝົດ ເມັກຊິໂກ ຈະບໍ່ສາມາດຂາຍລົດຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຮັດລົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ.”
ອີງຕາມຫ້ອງການຜູຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດແລ້ວການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງເມັກຊິໂກ ກັບສະຫະລັດ ໃນປີກາຍນີ້ ແມ່ນມີມູນຄ່າທັງໝົດ ປະມານ 615.9 ຕື້ໂດລາ ຫຼືປະມານ 1.68 ຕື້ໃນແຕ່ລະມື້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳຍັງກ່າວວ່າ ພວກທະຫານທີ່ປະຈຳຢູ່ຊາຍແດນເມັກຊິໂກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງຮ້າຍແຮງໄດ້ ຖ້າຫາກຈຳເປັນ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຢ້ຳເຖິງການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານແມັດຕິສ ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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