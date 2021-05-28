ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຈັກຈັ່ນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ອອກມາຮ້ອງ ສຽງດັງສະໜັ່ນ ໃນເຂດພາກເໜືອລັດເວີຈີເນຍ ແລະ ລັດອ້ອມແອ້ມ

ຈັກຈັ່ນທີີ່ຂົ້ວແລ້ວ ໂດຍຍາເອື້ອຍຈັນສະຫວ່າງ.
Embed
ເຊີນຟັງລາຍງານ ຈັກຈັ່ນຈຳນວນຫຼາຍພັນຫຼາຍໝື່ນໂຕ ພວມພາກັນອອກມາຮ້ອງ ສຽງດັງສະໜັ່ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:01:36 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ຈັກຈັ່ນຈຳນວນຫຼາຍໆພັນ ຫຼືຫຼາຍໝື່ນໂຕ ກຳລັງພາກັນຮ້ອງສຽງດັງຟົດສະນັ່ນ ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລັດເວີຈີເນຍ ແລະສິບກວ່າລັດອ້ອມແອ້ມ ຊຶ່ງພວກນັກຊ່ຽວຊານເພິ່ນເວົ້າວ່າ ໃນໂລກຂອງເຮົານີ້ ມີຈັກຈັ່ນຢູ່ ຫຼາຍພັນຊະນິດ ສ່ວນຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອ ລັດເວີຈີເນຍນີ້ ຈະພາກັນອອກມາໃນທຸກໆ 17 ປີ. ຊາວລາວບາງຄົນໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລັດເວີຈີເນຍ ແມ່ນດີອົກດີໃຈເມື່ອໄດ້ເຫັນຈັກຈັ່ນ ເພາະຕອນຢູ່ເມືອງລາວຈັກຈັ່ນເຖິງແມ່ນຈະມີຫຼາຍ ແຕ່ກໍບໍ່ຫຼາຍຄືກັນກັບຢູ່ທີ່ສະຫະລັດ. ຊາວລາວຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ນຳເອົາຈັກຈັ່ນມາຂົ້ວ ແລະກໍສົ່ງໄປໃຫ້ພີ່ໃຫ້ນ້ອງ ຢູ່ຕ່າງລັດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກິນ. ຍາເອື້ອຍຈັນສະຫວ່າງ ອະທິບາຍສູ່ຟັງກ່ຽວກັບວິທີເກັບ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກເວລາ:

Embed
ສຽງ ຍາເອື້ອຍຈັນສະຫວ່າງ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:10 0:00
ລິງໂດຍກົງ


“ເກັບມາຕອນເຊົ້າ ແລະມັນຈັບຂາວຢູ່ນຳດອກໄມ້ ກາເລີຍເກັບເອົາ ໂຕມັນໄຕ່ກາເກັບຕອນແລງ ຕອນເຊົ້າແມ່ນໂຕມັນຊິບິນໜາ.”

ຈັກຈັ່ນທີ່ຍັງເປັນນາງຢູ່
ຈັກຈັ່ນທີ່ຍັງເປັນນາງຢູ່

ອາຫານທີ່ແຊບນົວແນວນຶ່ງທີ່ເຮັດຈາກຈັກຈັ່ນກໍຄື ເອົາມາຂົ້ວ ແຕ່ວິທີຂົ້ວຂອງຍາເອື້ອຍຈັນສະຫວ່າງແມ່ນພິເສດ ຊຶ່ງຍາເອື້ອຍເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:

Embed
ສຽງ ຍາເອື້ອຍຈັນສະຫວ່າງ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:07 0:00
ລິງໂດຍກົງ


“ເອົາມາຂົ້ວໃສ່ຜັກທຽມ ແລະກາໃສ່ຫົວສີໃຄ ໃສ່ຂີງ ແລະກາໃສ່ໃບຂີ້ຫູດ”

ຈັກຈັ່ນທີ່ອອກມາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນຮອບ 17 ປີ
ຈັກຈັ່ນທີ່ອອກມາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນຮອບ 17 ປີ

ຢູ່ໃນບາງເຂດ ບາງທ້ອງຖິ່ນ ແລະສຳລັບບາງຄົນແລ້ວ ຈັກຈັ່ນຍັງສາມາດນຳເອົາມາໃສ່ແກງໜໍ່ໄມ້ ແລະອື່ນໆອີກ ຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ສຳລັບຍາເອື້ອຍຈັນສະຫວ່າງແລ້ວ ຍາເອື້ອຍເວົ້າວ່າຍັງສາມາດເອົາມາເຮັດແຈ່ວ ໃສ່ໝາກເຜັດ ໃບຜັກຫອມປ້ອມ ຜັກບົວຜັກທຽມ ແມ່ນແຊບນົວຫຼາຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

Back to top
XS
SM
MD
LG