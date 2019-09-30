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ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ​ອອກ​ມາ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ​ຍຸ​ຕິການກົດ​ຂີ່​ ທາງ​ການ​ເມືອງ

ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ ທ່ານ ອາ​ແລັກ​ເຊ ນາ​ວາ​ລ​ນີ (Alexei Navalny) ອອກ​ມາ​ຈາກ​ສູນ​ກັງ​ຂັງ ໃນ​​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ມົນ​ກູ, ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ ວັນ​ທີ 14, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຝົນ​ລິນ​ໄດ້​ເຊົາ​ຕົກ​ ເມື່ອ​ຮອດ​ເວ​ລາ​ທີ່ ທ່ານ​ອາ​ແລັກ​ເຊ ນາ​ວາ​ລ​ນີ ຜູ້ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ການ
​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ ໄດ້​ກຽມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຂຶ້ນ​ເວ​ທີ​ເພື່ອຊັກ​ຊວນຕໍ່ຝຸງ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​
ຢ່າງ​ໜາ​ແໜ້ນ​ໃນ​ຈັດ​ຕຸ​ລັດ​ຢູ່​ກາງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ ມົ​ສ​ກູ ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ
​ລັດ​ຖະ​ບານ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 20,000 ຄົນ ໄດ້​ມາ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍຸ​ຕິ
ທຳການ​ປະ​ຫັດ​ປະ​ຫານ ທີ່ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ ໃນ​ເມື່ອກ່ອນ​.

ທ່າມ​ກາງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ທີ່​ມືດ​ມົ່ນ ແລະ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດໜາວ​ເຢັນ​ຜິດ​ກັບ​ລະ​ດູ​ການ​ໃນ​
ເດືອນ​ກັນ​ຍາ ​ມັນກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຍັບ​ຢັ້ງພວກ​ປະ​ທ້ວງຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ເພື່ອ
ສະ​ແດງ​ຄວາມເຫັນ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ
​ວະາລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປ່ອຍ​ໂຕ ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຕໍ່​ຕ້ານ
​ລັດ​ຖະ​ບານ 13 ຄົນ ທີ່​ຍັງ​ຖືກ​ຂັງ​ຄຸກ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ມົ​ສ​ກູ​ຢູ່​ນັນ. ສ່ວນ​ອີກ​ສີ່​ຄົນ
ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ເປັນ​ອິດ​ສະຫຼະ​ໄປ​ແລ້ວ ແຕ່​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ
​ສ່ວນ​ຢູ່.

ມັນ​ເປັນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ທີ່​ທ່ານ​ນາ​ວາ​ລ​ນີ ໄດ້​ອອກ​ມາ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​
ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ອອກ​ຈາກ​ຄຸກ ເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້​ວນີ້
ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ຕົວ​ໄວ້ ເປັນ​ເວ​ລາ 30 ວັນ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ຈັດການ​ຊຸມ​ນຸມ​ໃນ​ສາ​ທາ
​ລະ​ນະ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.

ສຽງຮ້ອງ​ໂຮ​ທີ່​ວ່າ “ປ່ອຍ​ພວກ​ເຂົ້າ​ເຈົ້າ” ແລະ “ປູ​ຕິນ​ເປັນ​ໂຈນ” ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຍິນ​ໄປ
​ທົ່ວເມື່ອ​ຕອນ​ບ່າຍ ​ຊຶ່ງໃນ​ລະ​ຫວ່າງນັ້ນ ກໍ​ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຕຳຫຼວດ ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ພຽງ
​ເລັກ​ນ້ອຍ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ໂດຍ
​ທາງ​ການຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ມົ​ສ​ກູ. ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ
​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ແລະ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​
ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ​ວາ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ປະ​ທາ-
​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃນ​ປີ 2012. ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ເທື່ອ ແລະ​ໃນ​
ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ການ​ປະ​ທ້ວງນັ້ນ ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ​ມີພວກປະ​ທ້ວງຫຼາຍ​ເຖິງ 60,000 ຄົນ
ຜູ້​ທີ່​ກ້າ​ຫານ ​ກໍໄດ້​ພາ​ກັນ​ສູ້​ຊົນ​ກັບ​ການ​ປາບ​ປາມ​ຢ່າງ​ໜັກ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ.

ໃນ​ປີ 2012 ​ກາ​ນປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານທ່ານ ປູ​ຕິນ ​ໄດ້ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ມີ
​ການສໍ້​ໂກງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ແລະ​ຄວາມບໍ່​ພໍ​ໃຈຕໍ່​ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ
ໃນ​ວັງ​ເຄ​ຣມ​ລິນ ສະ​ໄໝ​ທີ​ສາມ ຂອງ​ທ່ານ​ວາ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ກໍ​ໄດ້
​ຄ່ອຍໆສະ​ຫຼາຍ​ໄປ ເພາະ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ອ່ອນ​ເພຍ​ລົງ
ຍ້ອນ​ວ່າ ​ວັງ​ເຄ​ຣມ​ລິນ ບໍ່​ຍິນຍອມ​ທີ່​ຈະ​ປາ​ນີ​ປາ​ນອມ. ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ
​ວານນີ້ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ແດ່​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງວ່າ ສະ​ຕ​າ​ກຳ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ
ຈະເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຄື້ນ​ຟອງໃໝ່​ຂອງ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທັງຫຼາຍ.

ແຕ່ ນາງ​ລີ​ຊາ ອາ​ຍຸ 36 ປີ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ຊີບເປັນ​ອິ​ດ​ສະ​ຫຼະ​ ​ເຮັດ​ວຽກໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​
ສຶກ​ສາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່​າ ນາງບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດໃຫ້​ອັນ​ນັ້ນ ມາ​ຍັບ​ຢັ້ງ​ນາງ ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ
​ປະ​ທ້ວງໃນເວ​ລານີ້.

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