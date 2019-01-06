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ການເດີນ​ທາງ ໄປ​ຫາ​ຢູ​ໂຣບ ເຮັດ​ໃຫ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​

ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບໄນ​ຈີ​ເຣຍ ແລະ​ປະ​ເທດ​ທີ​ສາມ ກຳ​ລັງ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ລີ​ເບຍ ຈາກ​ເມືອງອາ​ເກາ​ເດ​ສ ຂອງ​ໄນ​ເຈີ ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ມິ​ຖຸ​ນາ 2018

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ທຶກ​ໃໝ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ເພື່ອ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ ຫລື IOM
ໄດ້​ພົບ​ວ່າ ​ມີ​ຊາວ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຫລາຍກວ່າ 6,600 ຄົນເສຍ ​ຊີ​ວິດ​ໄປໃນ 5 ປີຜ່ານ​ມານີ້ ຊຶ່​ງ
​ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່​ແມ່ນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພາ​ກັນ​ຂ້າມ ທະ​ເລ​ຊາຍ​ຊາ​ຮາ​ຣາ ໄປ​ຫາ​ທະ​ວີບ​ຢູ
​ໂຣບ. ແຕ່​ວ່າ, ການ​ສຶກ​ສາຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ ຕົວ​ເລກນີ້ "ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່ສະ​ເກັດ​
ນຶ່ງ ​ຂອງພູ​ນ້ຳ​ແຂງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ." ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ, ລີ​ຊາ ສລາຍ​ນ໌, ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ
ນີ້ຈາ​ກຫ້ອງ​ການ​ໃຫຍ່​ຂອງອົງ​ການ IOM ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ນີ​ວາ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ມີ​ລາຍ​ລະ​
ອຽດ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງອົບ​ພະ​ຍົບ​ຊາວ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໄປ​ຍັງ​ຢູ​ໂຣບ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ປີນີ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ມີຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ທີ່ເຫັນ​ເຫດ​ການໄດ້ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ມີ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​
ເກືອບ​ຮອດ 1,400 ຄົນ​ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢູ່​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ. ແຕ່​ວ່າ​ ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ
​ເວົ້າ​ວ່າ ຕົວເລກນີ້​ເປັນ​ພຽງ​ພາກສ່ວນນ້ອຍໆອັນ​ນຶ່ງ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ຕາຍ​ທັງ​ໝົດ
ໃນ​ຂະ​ນະທີ່ເຂົາ​ເຈົ້າກຳ​ລັງ​ເດີນ​ທາງ​ຢູ່ ໃນທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ.

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ເພື່ອ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ ຫລື IOM ລາຍ​ງານ​ວ່າການ​
ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ບັນ​ທຶກໄວ້ ແມ່ນເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ທະ​ເລ​ຊາຍຊາ​ຮ​າຣາ, ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​
ປະ​ເທດ​ໄນ​ເຈີ, ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລີ​ເບຍ ແລະ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊູ​ດານ. ບົດ​
ລາຍ​ງານນັ້ນ ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໃຊ້ເສັ້ນ​ທາງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ເພື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຫາ​ລີ​ເບຍ
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປາກ​ປະ​ຕູ​ໄປ​ສູ່​ຢູ​ໂຣບ ແລະໄປສູ່ຄວາມຫວັງ ທີ່​ຈະ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່ານັ້ນ.

ແຜນ​ທີ່​ບາງ​ປະ​ເທດ​ໃນເຂດ​ເໜືອ​ຂອງ​ທະ​ວີ​ບອາ​ຟ​ຣິ​ກາ
ແຜນ​ທີ່​ບາງ​ປະ​ເທດ​ໃນເຂດ​ເໜືອ​ຂອງ​ທະ​ວີ​ບອາ​ຟ​ຣິ​ກາ

ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳອົງ​ການ IOM, ທ່ານ ໂຈ​ແອ​ລ ມີ​ລ​ແມນ (Joel Millman) ເວົ້າ​ວ່າ ເສັ້ນ​ທາງ
ອົບພະ​ຍົບດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນຖືກນຳ​ໃຊ້ໂດຍ​ພວກລັກ​ລອບແລະ​ພວກ ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ທີ່​ສວຍ​ເອົາ​
ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ທີ່​ເຂົາ​ພົບ​ພໍ້​ນັ້ນ. ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ໃນ​ບັນ​ດາສາ​ເຫດ
ຕົ້ນ​ຕໍ​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການເສຍ​ຊີ​ວິດຂອງ​ພວກອົບ​ພະ​ຍົບ ໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາທີ່​ຖືກ​ຈົດໄວ້​ໃນ​ບັນ​
ທຶກນັ້ນ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຫລາຍຢ່າງ​ແມ່ນ ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄດ້.

ທ່ານ ​ມີ​ລ​ແມນ ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້ "ຄວາມ​ຫິວ​ໂຫຍ, ການ​ຂາດ​ແຄນ​ນ້ຳ, ການ​ທາ​ລຸນ​ທາງ​ຮ່າງ​
ກາຍ, ການ​ເຈັບ ເປັນ, ແລະ​ການ​ຂາດຊ່ອງ​ທາງ​ເຂົ້າໄປ​ຫາ​ຢຸກ​ຢາ ແມ່ນ​ພາ​ໃຫ້​ຄົນ​ເສຍ​
ຊີ​ວິດ ທີ່​ມັກ​ຖືກ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ທີ່​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງໆ ກ່າວ​ເຖິງ
ຢູ່​ເລື້ອຍໆ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ທະ​ວີບອາ​ຟ​ຣິ​ກາ. ການ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ລັກ​ລອບ​ເອົາ​ຄົນ ແລະ​
ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ສ​າ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕົກ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ສ່ຽງ​ໄພ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​
ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ສາ​ມາດ​ປົກ​ປ້ອງ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້, ຍັງ​ບໍ່ທັນເວົ້າເຖິງການ​ເຫັນ ເພື່ອນ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​
ໄປ​ນຳ​ກັນ ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ທາ​ລຸນ.”

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຄົນ​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ​ຖືກ​ລະ​ບຸໂຕ​ວ່າ ເປັນ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ກໍ​ຕາມ, ແຕ່ທ່ານ​ມີ​ລ​ແມນ ກໍບອກວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ພວກ​ຜູ້​ຍິງ ແລະ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ກໍ​ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍນັ້ນອີກ​ດ້ວຍ. ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ສຳ​ຫລວດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ມີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອທີ່​ຈຳ​ກັດ​ຫລາຍ ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທີ່​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ລຳ​ບາກຢ່າງໜັກນັ້ນ.

ທ່ານ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ນຳ​ກັນ​ຕາຍ ​ຮູ້​ສຶກໂສກ​ເສົ້າເສຍ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແຮງ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຄຽດ​ທາງ​ດ້ານຈິດ​ຕະ​ສັງ​ຄົມຢ່າງຫລວງ​ຫລາຍ ແຕ່ວ່າພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ພຽງ​ແຕ່​ໜ້ອຍ​ດຽວ ໃນ​ການ​ຊ່ວຍໃຫ້​ຟື້ນ​ຈາກ​ເຫດ​ການທີ່ພາ​ໃຫ້​ໂສກ​ເສົ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ນັ້ນ.

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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