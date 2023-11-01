ຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍພັນຄົນ ຂໍລີ້ໄພໃນສະຫະລັດ ແຕ່ສະພາສູງ ຍັງບໍ່ຜ່ານກົດໝາຍດັດແກ້

ຈໍານວນຊາວອັຟການິສຖານທີ່ຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 19,000 ຄົນໃນຊ່ວງສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຈຳນວນຫຼາຍສິບ ແລະ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນແຕ່ລະປີ ຕາມທີ່ລາຍ ງານໂດຍອົງການບໍລິການ ການຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສັນຊາດ ສະຫະລັດ (USCIS) ກ່ອນໜ້ານີ້.
ນັບແຕ່ປີ 2013 ຫາປີ 2021, ສະຫະລັດໄດ້ອະນຸຍາດການລີ້ໄພ ໃຫ້ແກ່ຊາວອັຟການິສຖານ ທັງໝົດ ຫນ້ອຍກວ່າ 1,000 ຄົນ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຈໍານວນຜູ້ຂໍລີ້ໄພຊາວອັຟການິສຖານແມ່ນຕິດພັນໂດຍກົງກັບການອົບພະຍົບປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 124,000 ຄົນ ທີ່ດຳເນີນການ ໂດຍທະຫານສະຫະລັດ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສັນຊາດອັຟການິສຖານ, ຈາກສະ ໜາມບິນສາກົນ Kabul ໃນເດືອນສິງຫາ 2021.
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການກວດກາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບໃນເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ ທີ່ຖານທັບທະຫານຂອງສະຫະລັດໃນກາຕາ, ເຢຍຣະມັນ ແລະປະເທດອື່ນໆ, ຜູ້ອົບພະຍົບ ຊາວອັຟການິສຖານ ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ສະຖານະທີ່ເອີ້ນວ່າ ການອະນຸຍາດເຂົ້າປະເທດຊົ່ວຄາວດ້ານມະນຸດສະທໍາ.