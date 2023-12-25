ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງ ຣາບັດ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ໂມຣົົກໂກ ແລະ ອິສຣາແອລ 

ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ຈັດການເດີນຂະບວນປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜຸນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຣາບັດ (Rabat) ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຸຕິສາຍພົວພັນຂອງໂມຣົກໂກ ກັບ ອິສຣາແອລ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ (Reuters).
ການປະທ້ວງສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ດຶງດູດເອົາປະຊາຊົນຫລາຍພັນຄົນໃນໂມຣົກໂກ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຕໍ່ສູ້ກັນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນເມື່ອສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງການປະທ້ວງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳພາໂດຍກຸ່ມຊາວອາຣັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມຕ່າງໆ.
ການເດີນຂະບວນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຮ່ວມກັນໂດຍກຸ່ມຝ່າຍຊ້າຍຈັດ ແລະ ກຸ່ມ ອາໂດລ ວາລ ອີຊານ (Adl wal Ihsan) ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມພວກນອກກົດໝາຍແຕ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ.
ຜູ້ປະທ້ວງ 10,000 ຄົນ ສ່ວນຫຼາຍປາກົດວ່າ ເປັນຊາວອິສະລາມ ໂດຍມີບັນດາຜູ້ຊາຍພາກັນເດີນຂະບວນຕ່າງຫາກ ແຍກອອກຈາກພວກແມ່ຍິງ, ພ້ອມທັງໂບກທຸງປາແລັສໄຕນ໌ ແລະຖືປ້າຍທີ່ຂຽນວ່າ “ຕໍ່ຕ້ານ ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ”, “ຍຸຕິການເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ໂມຣົກໂກ ດໍາເນີນງານຕາມປົກກະຕິກັບ ອິສຣາແອລ” ແລະ “ຈົ່ງປ່ອຍ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະ.”