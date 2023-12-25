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ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງ ຣາບັດ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ໂມຣົົກໂກ ແລະ ອິສຣາແອລ 

ຊາວໂມຣັອກໂກ ພາກັນແກວ່ງທຸງ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງໃນເມືອງຣາບັດ ເມື່ອວັນທີ 24 ທັນວາ 2023 ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບກາຊາ ທ່າມກາງຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ຊາວໂມຣັອກໂກ ພາກັນແກວ່ງທຸງ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງໃນເມືອງຣາບັດ ເມື່ອວັນທີ 24 ທັນວາ 2023 ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບກາຊາ ທ່າມກາງຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ​ໄດ້​ຈັດການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ສະໜັບສະໜຸນຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ຄັ້ງໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້ ​ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ ຣາບັດ (Rabat) ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ສົງຄາມ​ຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດ​ກາຊາ​ໄດ້​ລະເບີດຂຶ້ນ, ​ໂດຍ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຍຸຕິ​ສາຍ​ພົວພັນ​ຂອງ​ໂມ​ຣົກ​ໂກ ກັບ ອິສຣາ​ແອລ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ (Reuters).

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ສົງຄາມ​ຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ກາຊາ ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດເອົາ​ປະຊາຊົນຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໃນ​ໂມ​ຣົກ​ໂກ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການຕໍ່ສູ້​ກັນ​ໄດ້​ເລີ້ມຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ສອງ​ເດືອນ​ທີ່ຜ່ານ​ມາ ເຊິ່ງ​ການປະທ້ວງສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ນຳພາ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຊາວ​ອາຣັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ​ແລະ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມຕ່າງໆ.

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດຮ່ວມກັນ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຝ່າຍ​ຊ້າຍຈັດ ​ແລະ​ ກຸ່ມ ອາໂດລ ວາລ ອີຊານ (Adl wal Ihsan) ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມພວກນອກກົດໝາຍແຕ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ.

ຜູ້ປະທ້ວງ 10,000 ຄົນ ສ່ວນຫຼາຍປາກົດວ່າ ເປັນຊາວອິສະລາມ ໂດຍມີບັນດາຜູ້ຊາຍພາກັນເດີນຂະບວນຕ່າງຫາກ ແຍກອອກຈາກພວກແມ່ຍິງ, ພ້ອມທັງໂບກທຸງປາແລັສໄຕນ໌ ແລະຖືປ້າຍທີ່ຂຽນວ່າ “ຕໍ່ຕ້ານ ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ”, “ຍຸຕິການເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ໂມຣົກໂກ ດໍາເນີນງານຕາມປົກກະຕິກັບ ອິສຣາແອລ” ແລະ “ຈົ່ງປ່ອຍ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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