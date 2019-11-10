ປະຊາຊົນຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ລຽນແຖວເປັນສາຍຕາມເສັ້ນທາງ ທີ່ຍາວຢຽດເຖິງ 5 ກິໂລແມັດ ໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເບິ່ງ ກະສັດ ນາຣູຮີໂຕະ ແລະ ມະເຫສີ ມາຊາໂກະ ພຽງເລັກໆນ້ອຍໆ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍນັ້ນ.
ຂະບວນແຫ່ລົດເປັນພິທີນຶ່ງໃນທ້າຍງານ ຂອງການຂຶ້ນຄອງບັນລັງຂອງກະສັດ ນາຣູຮີໂຕະ.
ກະສັດນາຣູຮີໂຕະ ໄດ້ເລີມຕົ້ນເຂົ້າຄອງບັນລັງດອກເບນຈະມາດ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຜ່ານມາຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເວລາທີ່ພະບິດາຂອງພະອົງ ທີ່ຊົງມີອາຍຸໄດ້ 85 ປີ ກໍຄື ກະສັດ ອາກິຮີິໂຕະ ໄດ້ສະຫລະບັນລັງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປົກຄອງມາໄດ້ສີ່ທົດສະວັດມາແລ້ວ ໂດຍອ້າງເຖິງສຸຂະພາບທີ່ອ່ອນເພຍຂອງພະອົງນັ້ນ. ກະສັດ ອາກິຮີໂຕະ ຊົງໄດ້ຮັບບັນລັງຕໍ່ຈາກພະບິດາຂອງພະອົງ ກໍຄື ກະສັດ ຮີໂຣຮີໂຕະ ໃນຍຸສະໄໝ ສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີສອງ ຊຶ່ງພະບິດາຂອງພະອົງ ເປັນກະສັດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ອົງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ສະຫຼະບັນລັງ ໃນຊ່ວງ 200 ປີ.
ການແຫ່ຂະບວນທີ່ມີຄວາມຍາວ 30 ນາທີ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ຫໍພະລາດຊະວັງ.
ພວກຜູ້ລໍຖ້າເບິ່ງຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ພາກັນຕັ້ງສະຖານທີ່ພັກຊົ່ວຄາວດ້ວຍຕູບຜ້ານອນຄ້າງຄືນ ໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ເຫັນມະຫາກະສັດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນລົດເປີດຫຼັງຄາ ທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດ ຈາກບໍລິສັດໂຕໂຍຕ້າ.