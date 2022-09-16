ພວກຜູ້ໄວ້ອາໄລຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ພາກັນຢືນລຽນແຖວຕະຫລອດທັງຄືນ ແລະ ເວັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອເຂົ້າໄປຢ້ຽມໂລງພະບໍລົມມະສົບຂອງພະຣາຊີນີ ເອລີຊາແບັດທີ II ໃນຫ້ອງຮັບຮອງໃຫຍ່ຂອງຫໍສະພາແວັສມິນສເຕີ (Westminster).
ວິດີໂອຖ່າຍທອດອອກອາກາດໃນລອນດອນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ໄວ້ອາໄລໄປລຽນແຖວກັນ ເປັນສາຍລຽບຝັ່ງແມ່ນ້ຳເທມສ໌ (Thames) ແລະຢູ່ຟາກຂົວຫໍຄອຍ ຫລື Tower Bridge ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວປະມານ 5.6 ກິໂລແມັດ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດວ່າ ຈະມີປະຊາຊົນ 750,000 ຄົນ ໄປເຄົາລົບພະບໍລົມມະສົບ ກ່ອນພິທີປົງສົບຂອງພະຣາຊີນີທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນຈັນຈະມາເຖິງນີ້.
ຫ້ອງຮັບຮອງໃຫຍ່ແຫ່ງນັ້ນຈະເປີດໄວ້ 23 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໄວ້ອາໄລພະບໍລົມມະສົບເຂົ້າໄປ ແລະຈະຖືກຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພໂດຍທະຫານປະຈຳພະຣາຊະວັງ.
ພະຣາຊະວັງບັກກິງແຮມ (Buckingham) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ຄໍາສັ່ງຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບພິທີການຕ່າງໆ ຈົນໄປຮອດແລະຫຼັງຈາກ ພິທີປົງສົບທາງການໃນວັນຈັນຈະມານີ້. ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ກະສັດຊາລສ໌ທີ III ພ້ອມດ້ວຍບັນດານ້ອງໆຂອງພະອົງຈະເຂົ້າໄວ້ອາໄລຢູ່ຂ້າງໂລງພະບໍລົມມະ ສົບຂອງພະມານດາຂອງພວກພະອົງເປັນເວລາ 15 ນາທີ ໃນຫ້ອງຮັບຮອງໃຫຍ່ແວັສມິນສເຕີດັ່ງທີ່ພວກພະອົງໄດ້ເຮັດໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ໃນເວລາທີ່ໂລງພະບໍລົມມະສົບນັ້ນດອຍຢູ່ໃນພະວິຫານເຊນທ໌ ໄຈລສ໌ (St. Giles) ໃນນະຄອນ ເອດິນເບີກ (Edinburg).
ມີແຂກປະມານ 2,000 ຄົນ, ລວມທັງປະມຸກລັດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະບັນດາຜູ້ມີກຽດຄົນອື່ນໆ ຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີປົງສົບພະອົງໃນວັນຈັນຈະມາເຖິງນີ້ທີ່ ທີ່ພະວິຫານແວສມິນສເຕີ ອາບບີ (Westminster Abbey). ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນທັນທີທັນໃດ ກໍຈະມີການຢືນກົງຄຳນັບດ້ວຍຄວາມມິດງຽບເປັນເວລາ 2 ນາທີ ໃນທົ່ວປະເທດອັງກິດ, ເຮັດໃຫ້ຊາວອັງກິດມີໂອກາດໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຕໍ່ມື້ລາງກະສັດອົງນີ້.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໂລງພະບໍລະສົບຂອງພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດ ກໍຈະຖືກນຳອອກຈາກພະວິຫານອາບບີໄປຜ່ານຫົວໃຈທາງປະຫວັດສາດຂອງນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນໄປສູ່ປະຕູໄຊແວລລິງຕັນ (Wellington Arch) ໃກ້ກັບພະຣາຊະວັງ ບັກກິງແຮມໂດຍລົດລໍ້ບັນທຸກປືນທີ່ແກ່ດ້ວຍມ້າ, ໂດຍທີ່ກະສັດຊາລສ໌ທີ III ຈະຊົງພະດຳເນີນດ້ວຍພະບາດຢູ່ທາງຫລັງຂອງຂະບວນແຫ່ພະບໍລົມມະສົບ ແລະ ຣາຊະວົງອື່ນໆ ຍ່າງຕາມຫຼັງ.
ຈາກນັ້ນ ໂລງພະບໍລົມມະສົບກໍຈະຖືກຂັບເຄື່ອນຢູ່ໃນພະໂກດຂອງລັດໄປ ຫາປາສາດວິນເຊີ (Windsor) ເພື່ອທຳພິທີທີ່ໂບດເຊນທ໌ ຈອຣສ໌ (St. Georges) ໃກ້ກັບປາສາດວິນເຊີ.
ຕໍ່ມາໃນມື້ນັ້ນ, ສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວຣາຊະວົງ ຈະຈັດພິທີຝັງສົບເປັນການ ສ່ວນຕົວ ຢູ່ທີ່ໂບດອະນຸສອນສະຖານກະສັດຈອຣສ໌ (George) ທີ VI, ບ່ອນທີ່ ພະຣາຊິນີຈະຖືກຝັງໄວ້ຄຽງຂ້າງພະສາມີຂອງພະອົງ ຄືເຈົ້າຊາຍຟີລິບ ຜູ້ທີ່ ສິ້ນພະຊົນໄປໃນປີກາຍນີ້.
ພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດໄດ້ສິ້ນພະຊົນໄປໃນວັນທີ 8 ກັນຍາທີ່ປາສາດແບລມໍຣາລ (Balmoral) ໃນເຂດທີ່ຮາບສູງຂອງສກອດແລນ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ຮັກຫອມຂອງພະອົງ ແລະບ່ອນທີ່ເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌ໄດ້ຂຶ້ນສະເຫວີຍຣາດເປັນ ກະສັດນັ້ນ.