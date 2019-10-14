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ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ ເຮ​ຕີ

​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຮ​ຕີ ທ່ານ ໂຈ​ເວີ​ແນ​ລ ມົວ​ເຊ ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ປອກ ໂອ ແປ​ຣັງ, ປະ​ເທດ ເຮ​ຕີ. 13 ຕຸ​ລາ 2019.

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ ເຮຕີ ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ພາ​ກັນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ສາຍ​ຕ່າງໆ​ ໃນນະ​
ຄອນຫຼວງຂອງ ​ເຮ​ຕີ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສີ​ລະ​ປິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ
​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ຊົມ​ຊອບຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ໃຫ້​ມາ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ປະ​ທາ
​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ​ເ​ວີ​ແນລ ມົວເຊ ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ບໍ່​ໄກ​ຈາກ ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ
​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດຄຸ້ມ​ບ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ລວຍ​ ເປ​ຊີອົງວີ​ລ (Petionville) ຊຶ່ງ​ການ​ເດີນ​
ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງນັ້ນ ມີ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ແບບ​ງານ​ບຸນ.

ໃນ​ເມື່ອ​ຝຸງ​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ​ຄຸ້ມ​ບ້ານ ເປ​ຊີອົງວີ​ລ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາ​ກັນ​ຢືນ​ຢູ່ດ້ານ
ໜ້າຂອງ​ກົມ​ຕຳຫຼວດ ແລະ​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ວ່າ “Grenadye a laso” ອັນ​ເປັນຄຳ​ຂວັນ​
ທີ່​ໄດ້​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ ​ຢ້ອນ​ຄືນ​ໄປ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ ເມື່ອ​ປະ​ເທດ​ຊາດ
ໄດ້​ຮັບ​ເອກ​ກະ​ລາດ ຈາກ​ຝ​ຣັ່ງ.

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່ບໍ່​ປະ​ສົງ​ອອກ​ຊື່ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ເຫັນບັນ​ດາ​ນັກ​ສີ​ລະ​ປິນ​ທັງ
ຫຼາຍພາ​ກັນ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ ເພາະ​ວ່າພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າເຫັນ​ວ່າ ເຮ​ຕີ ບໍ່​ມີ​
ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າເລີຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ ອາ​ຫານ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ ໄຟ​ຟ້າ
ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍາກ​ລຳ​ບາກ ພວກ​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ ຢູ່​ໃນຊຸມ​
ຊົນ Cite Soleil, La Saline, Carrefour Feuille. ສ່ວນ​ພວກ​ເຮົາ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນຄຸ້ມ
‘Baz 47’ ແມ່ນຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ພວກ​ເຮົາ ພ້ອມ​ທີ່ຈະ​ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ລະ​ດັບ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​ໄປ​
ຫາ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ​ເວີ​ແນ​ລ ແລະ​ບອກວ່າ ທ່ານ​ຄວນ​ອອກ​ໄປ​ສະ.”

ເຮ​ຕີ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ມາ​ໄດ້ຫຼາຍ​ເດືອນ​ແລ້ວ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນການກ່າວ​ຫາ​ວ່າ
ມີ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ ບັນ​ຫາ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ນ້ຳ​ມັນ ພາ​ວະ​ເງິນ​ເຟີ້ ການ​ວ່າງ​ງານ ອາ​
ຊະ​ຍາ​ກຳ ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ ແລະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຖື​ວ່າ ເປັນ​ການ​ນຳ​ພາ​ທີ່​ຫຼົ້ມແຫຼວຂອງປະ​
ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ມົວ​ເຊ ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ປາ​ກົດ​ຕົວ ຫຼື ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ​ເຖິງ​ເລີຍ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວນີ້ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕະຫຼາດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​
ຊາບ​ລ່ວງ​ໜ້າ ໃນ​ຄຸ້ມ ເປ​ຊີອົງວີ​ລ. ທ່ານ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ
​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ດ້ວຍ​ການ​ສັບ​ປ່ຽນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະຈັດ​ຕັ້ງ​
ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ຊຸດ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​ຈັດ​ແຈງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລະ​ດັບ​ຊາດ
ເພື່ອ​ຫາ​ທາງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ອັນ​ເປັນ​ແນວ​ຄິດ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ
​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນາ​ນາ​ຊາດ.

ແຕ່​ກຸ່ມ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ຊ້າ​ເກີນ​ໄປແລ້ວ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​
ສິ່ງ​ໃດ​ທັງ​ນັ້ນ ພຽງ​ແຕ່​ຢາກ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຍື່ນ​ໜັງ​ສື​ລາ​ອອກ ເທົ່າ​ນັ້ນ. ​ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ
​ຈະ​ເຖິງ​ເວ​ລານັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ
ປິດກັ້ນ​ປະ​ເທດ ຈົນ​ກວ່າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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