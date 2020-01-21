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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ຈັດ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ເພື່ອ​ສິດ​ທິ​ໃນ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ປືນ ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ

ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ປືນ ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ດ້ານ​ໜ້າ ​ສະ​ພາຂອງ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ໃນ​ເມືອງ​ເອກ​ຣິ​ຈມອນ (Richmond), ວັນ​ຈັນ ທີ 20 ມັງ​ກອນ 2020.

ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ສິດ​ທິ​ໃນ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ປືນຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ຮວມ​ທັງ​ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ອອ​ກ​ເຖິງການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ປືນຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ເຖິງ​ແມ່ນຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມນັ້ນ ຈະ​ຫັນ​ກາຍ​ເປັນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ກໍ​ຕາມ ການ​ປະ​ທ້ວງ​ກໍ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ລາຍ​ງານ​ ຂອງ​ເຫດ​ການ​ຮ້າຍ​ແຮງ ຫຼື​ການ​ຈັບ​ກຸມ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ. ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ຍາ​ກາດ​ໂດຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ ແມ່ນ​ຄື​ກັບ​ງານ​ບຸນ ໂດຍ​ມີ​ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ວ່າ “USA USA.” ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ຝຸງ​ຄົນ​ນັ້ນ ໃສ່​ເຄື່ອງ​ໜຸ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄຳ​ຂວັນ​ຕ່າງໆ​ນາໆ ​ໃຫ້​ການສະ​ໜັບ​ສະ​ແກ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມກັນ ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຂຶ້ນ ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາຂອງ​ລັດເວີ​ຈີ​ເນຍ ​ໃນ​ເມືອງ​ເອກຣິ​ຈ​ມອນ (Richmond) ບ່ອນ​ທີ່​ລັດ​ນີ້ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ ຈົນ​ເຖິງວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້. ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ທ່ານ​ຣາ​ຟ ນໍ​ຖຳ ເມື່ອ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ໄດ້ອອກ​ແຈ້ງ​ການ ທີ່​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ເອົາ​ອາ​ວຸດ​ທຸກ​ຊະ​ນິດ ເຂົ້າ​ມາ​ໃນຈະ​ຕຸ​ລັດ​ຂອງເມືອງ​ເອກ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່​ໃຫ້ “​ພວກ​ກຸ່ມ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ປືນ​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆ ກໍ​ຍັງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຖື​ໄດ້​ຢູ່ນອກ​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ຫຼາຍໆ​ຄົນທີ່​ມາ​ຮ​ວມ​ໃນ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ ກໍ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຣິ​ຈມອນ ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ປືນ​ຍາວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ້າວອອ​ສ​ຕິນ ໄວ້ ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ການ​ເດີນ​ຂະ​ບ​ວນ​ປະ​ທ້ວງ ແມ່ນ​ໝາຍ​ເຖິງ ເພື່ອ “ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ສາ​ມາດ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ແລະ​ພວກ​ຄົນ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເລີຍ.”

ຜູ້​ກ່ຽວ​ກ່າວ​ອີກວ່າ “ປືນ​ທັງຫຼາຍ ຊ່ອຍ​ຊີ​ວິດ​ຄົນ​ໄດ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ວັນ ແຕ່​ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ເຄີຍ​ວ່າ ໄດ້​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂ່າວ​ເລີຍ.”

ສ່​ວນ​ນາງ​ແມ​ດີ​ສັນ ແກ​ຣ​ຟ ຈາກ​ເມືອ​ງ​ລິນ​ຈ໌​ເບີກ ຂອງ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ກໍ​ໄດ້​ມາ​ຮ່ວມ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ ກັບ​ຄອບ​ຄົວທີ່ທີ່​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ນາງ.

ຊຶ່ງ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “”ມັນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ສິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ມັນແມ່ນ​ສິດ​ທິ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພວກ​ລູກ​ເຕົ້າ​ເຮົາ ນອກນັ້ນ ພວກ​ອາ​ຊະ​ຍາກ​ອນ ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ນຳ​ເອົາ​ປືນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ມາ​ມອບ​ຄືນ​ໃຫ້​ທາງ​ການ ສະ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ຈັ່ງ​ຊັ້ນ.”

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຜູ້​ທີ່​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ທັງ​ສອງ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ສະ​ພາລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ​ກໍໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຄວບ​ຄຸມ​ປືນ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຂຶ້ນ ອັນ​ເປັນ​ຈຸດ​ສູນ​ການ​ຂອງ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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