ບັນດາຜູ້ໄປໄວ້ອາໄລຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າໄປໃນຈະຕຸລັດເຊນປີເຕີ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ພະສັນຕະປາປາເບເນດິກ ທີສິບຫົກ ທີ່ອອກບຳນານແລ້ວ ເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບຄັ້ງສຸດທ້າຍຕໍ່ນັກບວດຊາວເຢຍຣະມັນ ທີ່ສ້າງປະຫວັດສາດໂດຍການອອກກິນເບ້ຍບໍານານ ແລະມີການເຂົ້າຮ່ວມໃນພິ ທີສູດມົນທີ່ຫາຍາກ ແກ່ດວງວິນຍານຂອງພະສັນຕະປາປາສິ້ນພະຊົນໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງພະສັນຕະປະປາທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ໝອກໜາໄດ້ປົກຄຸມໄປທົ່ວວັງວາຕີກັນ ກ່ອນອາລຸນວັນໃໝ່ ຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດ ໄດ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງກວດຈັບໂລຫະ ແລະສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ແລະໄດ້ພາພວກ ທີ່ໄປອວຍພອນເຂົ້າໄປໃນຈະຕຸລັດນັ້ນ. ປະມຸກຂອງປະເທດຕ່າງໆ ແລະເຊື້ອພະວົງທັງຫລາຍ, ນັກບວດຈາກທົ່ວໂລກ ແລະຜູ້ທີ່ນັບຖືສາສະໜານີ້ ຫລາຍ ພັນຄົນກໍາລັງເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ວັງວາຕີກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພະສັນຕະປາປາເບເນດິກ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮັດພິທີແບບງ່າຍດາຍແລະຂໍໃຫ້ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ຢ່າງທາງການຮັກສາພິທີປົງສົບຄັ້ງທໍາອິດ ສໍາລັບພະສັນຕະປາປາ ທີ່ອອກບຳນານ ໃນຍຸກສະໄຫມໃຫມ່ນັ້ນ ໃຫ້ເປັນແບບລຽບງ່າຍກໍຕາມ.
ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບການຊົມເຊີຍຈາກຊາວບາເວເຣຍພື້ນເມືອງຂອງພະສັນຕະປາປາ ເບເນດິກ ແລະໄດ້ນຸ່ງຊຸດພື້ນເມືອງ, ລວມທັງເສື້ອຂົນແກະໜານຸ້ມ ເພື່ອປ້ອງ ກັນອາກາດໜາວເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ.
ທ່ານເຣມອນ ເມນາ (Raymond Mainar), ຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກບ້ານນ້ອຍໆ ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນມູນິກ (Munich) ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາມາໜີ້ ເພື່ອໄຫວ້ພະສັນຕະປາປາ ເບເນດິກ ແລະຢາກຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນມື້ນີ້ ເພື່ອສັ່ງລາພະອົງ." ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ພະອົງເປັນສັນຕະປາປາທີ່ດີຫຼາຍ."
ອະດີດພະສັນຕະປາປາ ໂຈເຊັບ ແຣັດຊິງເກີ (Joseph Ratzinger) ຜູ້ທີ່ສິ້ນພະຊົນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ລວມອາຍຸໄດ້ 95 ປີນັ້ນ ຖືວ່າ ເປັນນຶ່ງໃນນັກ ສາດສະຫນາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຕະວັດທີ 20 ແລະໃຊ້ເວລາຕະຫຼອດຊີ ວິດຂອງພະອົງເພື່ອຍຶດຫມັ້ນໃນຄໍາສອນຂອງສາດສະຫນາຈັກ. ແຕ່ພະອົງຈະໄດ້ລົງໄປໃນໜ້າປະຫວັດສາດສໍາລັບການກະທໍາທີ່ເປັນການປະຕິວັດ ທີ່ມີເອກະລັກ, ການປ່ຽນແປງອະນາຄົດຂອງຕຳແໜ່ງພະສັນຕະປາປາ: ກໍຄື ພຣະອົງໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບໍານານ ຊຶ່ງເປັນພະສັນຕະປາປາອົງທໍາອິດໃນຫົກສັດຕະວັດທີ່ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ (Francis) ໄດ້ສັນລະເສີນຄວາມກ້າຫານຂອງ ພະສັນຕະປາປາເບເນດິກ ທີ່ກ້າວອອກໄປ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ "ເປີດປະຕູ" ໃຫ້ແກ່ພະສັນຕະປາປາ ອົງອື່ນໆ ໃຫ້ເຮັດແບບດຽວກັນ. ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໃນສ່ວນຂອງພະອົງແລ້ວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ກ່າວວ່າ ພະອົງໄດ້ຂຽນຄຳແນະນຳປະໄວ້ ໂດຍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ພະອົງຈະລາອອກ.
ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ມີກຳນົດວ່າ ຈະເປັນປະທານໃນພິທີສົົ່ງສະການ, ຊຶ່ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະມີປະມານ 100,000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍສູງກວ່າການຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ ຈະມີ 60,000 ຄົນ ອີງຕາມສື່ມວນຊົນອີຕາລີລາຍງານ, ໂດຍອ້າງອີງເຖິງແຜນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງຕໍາຫຼວດ.