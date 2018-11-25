ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນໄປໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ທົ່ວຢູໂຣບໃນວັນເສົາວານນີ້ ຕ້ານຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດ ໂດຍມີຫຼາຍກວ່າ 30,000 ເຕົ້າໂຮມຢູ່ໃນນະຄອນ ປາຣີ ບ່ອນທີ່ມີ
ການປະທ້ວງຕ່າງຫາກຕ້ານລາຄານໍ້າມັນທີ່ແພງຂຶ້ນ ພາໃຫ້ເກີດການປະທະກັນ.
ການປະທ້ວງຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ທົ່ວຝຣັ່ງ ໄດ້ດຶງດູດເອົາປະມານ 50,000 ຄົນ ອີງ
ຕາມຜູ້ຈັດຕັ້ງ ຍານາງຄາໂຣຣິນ ເດີ ຮາສ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາ
ຊົນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຄື້ນຟອງແມ່ຍິງ” ທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ທີ່
ໄດ້ນຳເຂົ້າມາສູ່ຄວາມສົນໃຈຢ່າງໃຫຽ່ໃສ່ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຂະບວນການ
#ຂ້ອຍກໍຄືກັນ(MeToo Movement.
ຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆຫຼາຍພັນຄົນບໍ່ຢ້ານຝົນ ພາກັນແຂ່ງຝົນໃນນະຄອນໂຣມ ໃນຂະນະທີ່ ມີ
ການປະທ້ວງຄ້າຍຄືກັນ ທີ່ດຶງດູດເອົາພວກປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຢູ່ໃນນະຄອນເຈ
ນີວາ ແລະເອເທນສ໌.
ປະທານາທິບໍດີເອມມານຸຍແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ ໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜູນທາງສິນລະທຳ ໂດຍກ່າວວ່າ “ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ
ກຳລັງກ້າວໜ້າທຸກມື້ ແຕ່ວ່າສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຍັງອີກດົນ ທີ່ຈະເດີນໄປໜ້າທຸກໆ
ຄົນຕ້ອງປະພຶດ ແລະຕໍ່ສູ້ໂດຍຖືວ່າອັນນີ້ເປັນພາລະຂອງທຸກໆຄົນ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າໄດ້ນັບຈຳນວນຄົນທີ່ອອກມາປະທ້ວງໃນນະຄອນປາຣີວ່າມີ 12,000
ຄົນຄ້າຍຄືກັນກັບຢູ່ເມືອງລີອົງ ມາຣໄຊລ ແລະແຣນ ທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງ 1,000 ຄົນ ແລະ
2,400 ຄົນ ແຕ່ວ່າທ່ານນາງ ເດີ ຣາສ ຮູ້ສຶກວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເປັນໜ້ານັບຖືຄຳນັບ
“ການລະດົມແມ່ຍິງທີ່ໃຫຍ່ສຸດທີ່ຝຣັ່ງໄດ້ຮູ້ມາ” ໃຫຍ່ກວ່າການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ດືງດູດເອົາມາປະມານ 2,000 ຄົນໃນປີກາຍນີ້.
ພວກເຂົ້າຮ່ວມພາກັນນຸ່ງສີຊົມພູ ຊຶ່ງເປັນສີຂອງ #ພວກເຮົາທັງໝົດແມ່ຍິງທີ່ເປັນນັກ
ເຄື່ອນໄຫວພາກັນປະທ້ວງ ຮ້ອງໂຮຄຳຂວັນວ່າ “ເບື່ອໜ່າຍການຂົ່ມຂືນ” “ຍຸຕິຜູ້ຮາວີ”
ແລະ “ແມ່ຍິງບໍ່ເປັນຜູ້ຮັບຄວາມຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ນາງໄດ້ຮັບ” ຊຶ່ງໃນຂະນະ
ດຽວກັນກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວ.
ດາຣາຝຣັ່ງຄົນນຶ່ງ ຍານາງມູຣີແອລ ໂຣບິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເດີນປະທ້ວງທີ່ຄ້າຍຄື
ກັນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໃນນະຄອນຫຼວງກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມາທີ່ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນຜູ້ເຄາະຮ້າຍທຸກໆຄົນ ແລະດຳເນີນການດິ້ນລົນ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມມາເປັນເວລານານ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ