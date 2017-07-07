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ໂລກ

ບັນຫາສ້ຽນໜາມ ຄວາມສຳຄັນສ່ວນຕົວ ປະທະກັນ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດກຸ່ມ G-20

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel ພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່ອນ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ທີ່ນະຄອນ Hamburg ປະເທດເຢຣະມັນ ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2017.

ບັນດາ​ຜູ້ນຳເສດຖະກິດ ທີ່​ຈະ​ເລີ​ນທີ່​ສຸດ​ 20 ປະ​ເທດ​ຂອງໂລກ ກຳລັງ​ພາກັນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​
ກັນ​ ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນ Hamburg ປະ​ເທດ​ເຢຍຣະມັນ ​ໃນວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ເພື່ອ​ປະຊຸມເປັນ​ເວ
ລາ​ສອງ​ວັນ ສຳລັບ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ປະນີປະນອມແລະ​ຄຳ​ຕອບ​ຕໍ່​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ຮວມ
ທັງ​ກົດ​ລະບຽບຕະຫລາດ​ການ​ເງິນ ການ​ຕໍ່ຕ້ານການ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ ການ​ປ່ຽນ​ແປງຂອງ​
ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ອາຫານ​ການ​ກິນ ​ແລະ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ການລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດຮ້າຍ​
ແຮງ​ຕ່າງໆ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ​ນາງ Angela Mekle ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ ກ່າວ​ໃນ​
ວັນ​ພະຫັດ​ວາ​ນນີ້​ ທ່ານ​ນາງ​ຫວັງ​ວ່່າ ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ຈະ​ສາມາດ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ປະນີປະ
ນອມ ​ແລະ​ຄຳ​ຕອບກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າການ​ທີ່​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​
ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ແລະ ​ການ​ຄ້າ​ນັ້ນ ​ຍັງ​ເປັນ​ທີ່​
ບໍ່​ແນ່ນອນ.

ປະທານາທິບໍ​ດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ
ໂລກຄົນ​ອື່ນໆ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ຖອນ​ສະຫະລັດ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ປາຣີ ສະ
ບັບປີ 2015 ທີ່​ໄດ້​ແນໃສ່ ເພື່ອ​ຫລຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ແກັສ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ​ແລະນະ​ໂຍບາຍ
“ອາ​ເມຣິກາ​ກ່ອນ” ຂອງ​ທ່ານກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ສາກົນ. ປະທາ ນາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ແຜນການ “ທີ່​ກ້າຫານ” ຂອງທ່ານ ​ຈະ​ວາງການເກັບ​ພາສີ​ໜັກຂຶ້ນ ຫລື​ກຳນົດ​ໂຄ​ຕ້າ​ສຳ
ລັບ​ການ​ສົ່ງ​ເ​ຫລັກ​ເຂົ້າປະ​ເທດ ​ເປັນ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ​ແລະ​ອາດ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ ຂອງ​ການ​
ຂົ່ມຂູ່​ທີ​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ອຸດສາຫະກຳສະ ຫະລັດ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງ ​ໃນກຸ່ມ ​G-20 ກັງ
ວົນ​ໃຈ.

ຜູ້ນຳ​ສະຫະລັດພົບ​ປະ​ໜ້າ​ຕໍ່ໜ້າເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້​ກັບຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຝ່າຍຣັດ​ເຊຍ
ທ່ານ Vladimir Putin ກໍຄາດກັນເປັນຢ່າງ​ສູງ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ບັນດາ​ປະຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ​ສະຫະ
ລັດ​ໄດ້​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ ແມ່ນທ່ານ Putin ໂດຍກົງ ທີ່ໄດ້ປຸກລະດົມ ສ້າງຄວາມບໍ່ໜ້າ
ເຊື່ອຖື ໃຫ້ແກ່ການເລືອຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ທີມີຂຶ້ນທຸກໆສີ່ປີ ແລະທຳລາ​ຍຊື່​ສຽງ​ຄູ່ແຂ່ງ
ຂັນ​ຂອງທ່ານ​ທຣໍາ ອະດີດ​ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ Hillary Clin-
ton.

Poland Offers Warm Welcome as Trump Backs NATO, Pledges to Defend Borders, Defeat Terror
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ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ໄດ້​ຂຽນຂໍ້ຄວາມ​ລົງໃນ​ບັນ​ຊີ​ Twitter ຂອງທ່ານ ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​
ສຸກ​ມື້​ນີ້​ ກ່ອນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕາງ​ໜ້າໃຫ້ແກ່​ປະ​ເທດ​ຂອງພວກ
​ເຮົາ​ ​ແລະ​ຕໍ່ສູ້​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດເປັນຢ່າງ​ດີ. ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຂີ້​ຕົວະ ຈະ​ບໍ່​ລາຍ​ງານ​ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງກ່ຽວກັບຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ ​ແຕ່​ວ່າ​ມີ​ໃຜສົນໃຈ? ພວກ​ເຮົາ​ຈະ #MAGA.” ຄຳວ່າ MAGA
​ແມ່ນ​ໂຕຫຍໍ້​ມາຈາກຄຳວ່າ “Make America Great Again” ໃນລະຫວ່າງການ​ໂຄສະ
ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ.

ລົດຄັນນຶ່ງຖືກໄຟໄໝ້ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ທີ່ນະຄອນ Hambur ປະເທດເຢຍຣະມັນ.
ລົດຄັນນຶ່ງຖືກໄຟໄໝ້ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ທີ່ນະຄອນ Hambur ປະເທດເຢຍຣະມັນ.

ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ປາໄສ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ນະຄອນ​ Warsaw ປະ​ເທດ Poland ທ່ານທຣໍາ ​
ໄດ້​ກ່າວ​ຫາຣັດ​ເຊຍວ່າ ​ພົວພັນ​ໃນການ​ເຮັດ​ໃຫ້ “ເກີດຄວາມບໍ່​ມີ​ຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ” ​ຢູ່ໃນກິດ
ຈະການ​ຂອງໂລກ ຊຶ່ງເປັນການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ ທີ່ມົສກູ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳມີໂອກາດພົບປະກັບປະທານປະເທດ
ຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນເວລາທີ່ວໍຊິງຕັນເພີ້ມຄວາມກົນດັນຕື່ມຂຶ້ນຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຫລັງຈາກ
ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟ ຂ້າມທະວີບ ແລະຂົ່ມຂູ່ຈີນວ່າ ຈະລົງໂທດ ດ້ວຍມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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