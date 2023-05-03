ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຈັນຍາບັນທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາໃນສານສູງສຸດຂອງປະເທດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ຂາດມາດຕະຖານເຫຼົ່ານັ້ນ.
"ສານຄວນມີກົດບັດດ້ານການປະພຶດ ທີ່ມີລະບຽບອັນຊັດເຈນແລະບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອ ໃຫ້ທັງຜູ້ພິພາກສາ ແລະປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຮູ້ໄດ້ວ່າ ເມື່ອໃດການປະພຶດໄດ້ອອກນອກເສັ້ນຫ້າມນັ້ນໄປ. ສານສູງສຸດ ໃນປັດຈຸບັນຂອງປະເທດ ບໍ່ຄວນມີມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ຕ່ໍາທີ່ສຸດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ດິກ ເດີບິນ (Dick Durbin), ປະທານຄະນະກໍາມະການຕຸລາການຂອງສະພາສູງທີ່ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ບໍ່ເຫມືອນກັນກັບພາກສ່ວນບໍລິຫານ ແລະນິຕິບັນຍັດ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານກາງ ອື່ນໆ, ສານສູງສຸດບໍ່ມີກົດບັດທາງຈັນຍາບັນ ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຜູ້ພິພາກສາ ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດດ້ານຈັນຍາບັນບາງຢ່າງທີ່ວາງໄວ້ໃນກົດຫມາຍ ຂອງລັດຖະບານກາງ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາກໍາລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຊີ້ແນະນໍາໃຫມ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກ ການສືບສວນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໂດຍອົງການຂ່າວ ProPublica ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ພິພາກສາແຄລເຣັນສ໌ ໂທມັສ (Clarence Thomas) ໄດ້ໄປພັກຜ່ອນແບບຟຸມເຟືອຍຫລູຫລາກັບມະຫາ ເສດຖີ ແລະຜູ້ໃຫ້ທຶນອະນຸລັກນິຍົມຮາລານ ໂຄຣ (Harlan Crow) ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານ ມານີ້.