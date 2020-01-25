ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ 34 ຄົນ ​ກຳ​ລັງຮັບ​ການປີ່ນ​ປົວ​ ​ຍ້ອນເຈັບ​ສະ​ໝອງ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ

ທະ​ຫານ​ສະ​ຫ​ະ​ລັດ​ຢືນ​ຢູ່​ບ່ອນ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ອີ​ຣ່ານ ຍິງ​ຕົກ​ລົງ​ໃສ່ ທີ່​ຖ​ານ​ທັບ​ອາ​ກາດ al-Asad ໃນ​ແຂວງ Anbar ປະ​ເທດ​ອີ​ຮັກ ​ເມື່ອວັນ​ທີ 13 ມັງ​ກອນ 2020.

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້​ວ່າ ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ 34 ຄົນ ໃນ​ເວ​ລານີ້ກວດ​ພົບ​ວ່າໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່​ສະ​ໝອງຫຼື​ຍ້ອນຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ຄວາມສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຂອງການ​ຍິງໂຈ​ມຕີ​ດ້ວຍລູກ​ສອນ​ໄຟ​ອີ​ຣ່ານ ໃສ່​ຖາ​ນທັບ​ໃນ​ອີ​ຣັກ​ເດືອນ​ນີ້.

​ເກືອບ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ອີ​ຣັກແລ້ວ ແຕ່​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ກຳ​ລັງໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຢູ່​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ຫຼື​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ຫົວ​ໜ້າ​ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ທ່ານ​ໂຈ​ເນ​ຕັນ ຮອຟແມນ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໂດຍ​ເຕືອນ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບ​າດ​ເຈັບອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນັ້ນ ​ອາດ​ປ່ຽນ​ແປງ “ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ນອນ​ຢູ່​ໂຮງໝໍ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ ກ່ຽວ​ກັບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ໃນການ​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່ສະ​ໝອງແລະ ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່ວ່າ ​ອາ​ການ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້ໃນ​ທັນ​ທີ “ນີ້​ເປັນ​ພຽງ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ.”

ທ່າ​ນ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ​ມີ “ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້” ​ທີ່ວ່າ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຫຼາຍ​ຄົນອາດ​ນຳ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່ການ​ປິ່ນ​ປົວຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ໃສ່​ຖານ​ທັບ​ອາ​ກາດອາ​ລ-ອາ​ຊາດ ໃນ​ອິີ​ຣັກ ເມື່ອວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ ​ຜ່ານ​ມາ.

​ໃນອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ 11 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ອີ​ຣັກ ເພື່ອ​ໄປ​ປິ່ນ​ປົວຍ້ອນ​ມີ​ອາ​ການ​ບາດ​ເຈັບທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ.

ແຕ່​ວ່າ ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃດໆ. ແລະ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ​ ທ​ຣຳ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງບ​ໃນ​ການບາດ​ເຈັບດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນ​ດາ​ໂວ​ສ ປະ​ເທດ​ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຍິນ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຈັບ​ຫົວ ແລະ​ອີກ​ສອງ​ສາມ​ຢ່າງ ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເວົ້າ​ ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ລາຍງ​ານ​ວ່າ ​ບໍ່​ເປັນ​ເລື້ອງທີ່ຮ້າຍ​ແຮງ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າບໍ່ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ສາ​ຫັດ ​ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການບາດ​ເຈັບ​ທີ່ປຽບ​ທຽບການບາດ​ເຈັບ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ
ມາ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຂາ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ແຂນ.”

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້​ວ່າ ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ທະ​ຫານ 34 ຄົນ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່​ສະ​ໝອງຫຼື​ຍ້ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ຄວາມ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ 17 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປິ່ນ​ປົວ​ໃນປະ​ເທດ​ເຢ​ຣະ​ມັນ ແລະ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຄູເວດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG