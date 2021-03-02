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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຢາວັກຊີນ ຊະນິດທີ 3 ມາຮອດແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ ການເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງກໍລິນີຕິດໂຄວິດ ຮອບໃໝ່ ໃກ້ເຂົ້າມາອີກ

ພວກກັບຢາວັກຊີນກັນ COVID-19 ຂອງບໍລິສັດ Johnson & Johnson ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ McKesson Corporation, ໃນເມືອງ ແຊັບເພີຣສວີລ ລັດເຄັນທັກກີ, ວັນທີ 1 ມີນາ 2021.

ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດທີ 3 ແມ່ນກຳລັງຖືກນຳສົ່ງໄປຍັງບັນດາຄລີນິກ ແລະຮ້ານຂາຍຢາທັງຫຼາຍໃນທົ່ວສະຫະລັດ. ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາ ລະນະສຸກຂອງສະຫະລັດ ເຕືອນວ່າ ອາດຈະມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສສູງຂຶ້ນກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບໄດ້ອະນຸມັດຢາວັກຊີນຈາກບໍລິສັດຜະລິດຢາ ຈອນສັນແລະຈອນສັນ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້. ເກືອບ 4 ລ້ານໂດສ ຄາດວ່າ ຈະມີພ້ອມໃຫ້ໃຊ້ ເພື່ອສັກຢູ່ສະຖານທີ່ສັກຢາວັກຊີນທັງຫຼາຍ ໂດຍເລີ້ມຕົ້ນໄວທີ່ສຸດແມ່ນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.

ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຫລຸດລົງຕະຫຼອດໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຂອງຈຳນວນກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນັ້ນ ຫາກການເສຍຊີວິດກໍໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານເປັນຫ່ວງວ່າ ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ໆ ເປັນສາຍພັນຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສທີ່ຕິດແປດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ອາດເຂົ້າມາແຜ່ລະບາດກໍເປັນໄດ້.

ການຫັນປ່ຽນຂອງສະພາບການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆລັດ ແມ່ນກຳລັງຫລຸດຜ່ອນຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆໃນການຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດນັ້ນ.

“ດຽວນີ້ ບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ຈະຜ່ອນຄາຍການປົກປ້ອງອັນສໍາຄັນລົງໄດ້ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຢຸດຢັ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19” ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງໂຣແຊລ ວໍເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໄປຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຂອງທີມງານຮັບຜິດຊອບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງທຳນຽບຂາວ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈຳນວນກໍລະນີໄດ້ຫລຸດລົງ ຊຶ່ງສະຫະລັດແມ່ນຍັງໄດ້ບັນ ທຶກ ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສເກືອບ 70,000 ຄົນ ແລະຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້.

[[https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#trends_dailytrendscases ]]

ທ່ານນາງວໍເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກະລຸນາຟັງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນລະ ດັບຂອງກໍລິນີຕິດໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ນີ້ ພວກເຮົາຈະສູນເສຍໄປທັງສິ້ນສະຖານະພາຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາຢ່າງຍາກລຳບາກ. ພວກໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພວກເຮົາ.”

ຢາວັກຊີນຂອງບໍລິສັດຈອນສັນແລະຈອນສັນ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບເຖິງ 85 ເປີ ເຊັນໃນການປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງຫຼາຍປະເພດ ໃນການທົດລອງຢູ່ຕາມຄລີນິກໃນແປດປະເທດຢູ່ສາມທະວີບ.

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