ຜົນສຳເລັດ ໃນການເປີດຮ້ານ ອາຫານລາວ "ຕິບເຂົ້າ" ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ

ຮ້ານອາຫານລາວຊື່ວ່າ “ຕິບເຂົ້າ” ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ບໍລິການອາຫານລາວ
ໂດຍສະເພາະ ເລີ້ມເປີດມາແຕ່ເດືອນທັນວາປີ 2014 ບັດນີ້ ໄດ້ຕິດບັນຊີລາຍຊື່ 50 ຮ້ານ
ອາຫານທີ່ດີເດັ່ນສຸດມາເປັນເວລາສາມປີຂອງນິຕິຍະສານ Bon Appetit ທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນ
ການໃຫ້ຄະແນນແກ່ຮ້ານອາຫານທີມີຢູ່ທັງໝົດປະມານ ຫົກແສນກວ່າຮ້ານຢູ່ໃນສະຫະ
ລັດ. ທ່ານບຸນ ຄຳມະນີວັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ສາມີຍານາງແສງ ຫຼວງລາດ ແມ່ຄົວໃຫຍ່ ໄດ້
ກ່າວສູ່ວີໂອເອກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ເຄັດລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານພື້ນເມືອງລາວ ຢູ່ໃນລະດັບສາກົນກໍຄືການຕົກແຕ່ງໃຫ້
ເປັນໜ້າຮັບປະທານ ປັບປຸງດັດແປງລົດຊາດບໍ່ໃຫ້ໄກຈາກຫລັກສູດເດີມແລະປະດິດ
ຄິດສ້າງອອກມາໃໝ່ຢູ່ເປັນປະຈຳ. ຮ້ານອາຫານຕິບເຂົ້າຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ 14 ໃນນະຄອນ
ຫຼວງວໍຊິງຕັນສາມາດຮັບແຂກໄດ້ຮ້ອຍກວ່າຄົນ ຊຶ່ງທ່ານບຸນໄດ້ກ່າວເຖິງການບໍລິການ
ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານບຸນ ແລະຍານາງແສງ ໄດ້ເລີ້ມເປີດຮ້ານອາຫານແຫ່ງທຳອິດທີ່ປ່ຽນຈາກຮ້ານອາ
ຫານໄທມີຊີ່ວ່າ Golden Bangkok ມາເປັນຮ້ານປາແດກ ແລະໄດ້ເລີ້ມບໍລິການອາ
ຫານລາວມາແຕ່ປີ 2010 ທີ່ເມືອງຟອລເຊີສ ລັດວີຈີເນຍ ຢູ່ຕິດກັບນະຄອນຫຼວງວໍຊິງ
ຕັນ.ຮ້ານຫາຫານດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນມາໃສ່ຊື່ໃໝ່ວ່າ “ຮ້ານອາຫານປາແດກ” ກໍແມ່ນອີກ
ຮ້ານນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຖັດມາຈາກຮ້ານອາຫານຕິບເຂົ້າ ຊຶ່ງທັງສອງຮ້ານໄດ້ຮັບ
ຄຳຍ້ອງຍໍຈາກທຸກໆລະລັບມາຈົນເຖິງໄດ້ຮັບລາງວັນ ເຈມສ໌ ແບດສ ອາວາດ
(James Beard Award) ທີ່ເປັນລາງວັນກຽດຕິຍົດຫລ້າສຸດຂອງເຂດ ມິດອັດລັງຕິກ
(Mid Atlantic.)
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ