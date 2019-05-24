ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງເທຣີຊາ ເມ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈະລາອອກຈາກການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວສາມເທື່ອ ໃນການຊັກຊວນໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໃນການຖອນຕົວຂອງອັງກິດອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼືເບັກຊິດ.
ທ່ານນາງເມໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳຕາຄໍເບົ້າວ່າ “ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ໃນເວລານີ້ ວ່າ ເພື່ອເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ສຳລັບການມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ເພື່ອນຳພາໃນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍປະກາດໃນມື້ນີ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະລາອອກໃນຖານະຜູ້ນຳຂອງພັກນິຍົມແນວທາງເດີມ ແລະສະໜັບສະໜຸນສະຫະພາບແຮງງານ ໃນວັນສຸກທີ 7 ມິຖຸນາຈະມານີ້.”
ຂັ້ນຕອນໃນການເລືອກຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ ຊຶ່ງອາດຈະກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີນຳນັ້ນ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນອາທິດຕໍ່ໄປ.
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ນອກບ້ານພັກຂອງທ່ານນາງ ທີ່ຖະໜົນດາວນິ່ງນັ້ນ ທ່ານນາງເມເວົ້າວ່າ ມັນເປັນແລະ “ກໍຈະຍັງສືບຕໍ່ເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເສຍໃຈທີ່ສຸດ” ສຳລັບທ່ານນາງ ທີ່ບໍ່ສາມາດນຳພາໃນການຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ.
ການລາອອກຂອງທ່ານນາງເມ ໄດ້ພາໃຫ້ເລີ້ມມີການແຂ່ງຂັນເພື່ອຊ່ວງຊິງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນຕໍ່ໄປຂອງອັງກິດ ຜູ້ທີ່ທ່ານນາງຫວັງວ່າ ຈະປະສົບກັບຄວາມສຳເລັດ ທີ່ “ທ່ານນຶ່ງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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