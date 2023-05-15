ອາດມີ “ປ້ອມຕຳຫຼວດຈີນ” ຕື່ມອີກ ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນການາດາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງການາດາ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບການາດາໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການສືບສວນເບິ່ງວ່າ ສູນກາງປະຊາຄົມສອງແຫ່ງໃນນະຄອນມົງເຣອານຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນຂົ່ມ ຂູ່ ຫຼືຮາວີລົບກວນ ຊາວການາດາເຊື້ອສາຍຈີນຫຼືບໍ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານມາໂຄ ເມັນດີຊີໂນ ກ່າວຕໍ່ລາຍການໃຫ້ສຳພາດແກ່ລາຍການຕອບຄຳຖາມ ຂອງໂທລະພາບ CTV ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຕຳຫຼວດ ການາດາໄດ້ເອົາບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນເພື່ອລົບກວນການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນອັນທີ່ພົວພັນກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າປ້ອມຕຳຫຼວດ ແລະຖ້າວ່າປ້ອມຕຳຫຼວດເຫຼົ່ານັ້ນ ມີການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕື່ມແລະອື່ນໆທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ເອົາບາດກ້າວອັນເດັດຂາດເພື່ອດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.”
ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ຕຳຫຼວດການາດາກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການສືບສວນເບິ່ງສູນກາງຕ່າງໆຢູ່ໃນນະຄອນມົງເຣອານ. ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ອົງການຂ່າວຂອງການາດາລາຍງານວ່າ ສູນກາງຕ່າງໆຍັງປະຕິບັດງານຕາມປົກກະຕິ ເຖິງແມ່ນຖະແຫຼງການຂອງທາງກະຊວງເວົ້າວ່າ ປ້ອມລັບທັງໝົດ ໄດ້ປິດລົງແລ້ວກໍຕາມ.
ຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາ ໃນການແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງການາດາ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານເມັນດີຊີໂນໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຂັບໄລ່ນັກການທູດຂອງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງອອຕຕາວາ ແລະປັກກິ່ງ.