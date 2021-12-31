ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ອາດມີຫຼາຍກວ່າ ຈຳນວນທີ່ຖືກລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການ

ວັນພະຫັດວານນີ້ ສະຫະລັດ ມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ໃໝ່ໃນແຕ່ລະວັນ 344,543 ກໍລະນີ, ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນສູງກວ່າ 300,000 ກໍລະນີເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ໂຣກລະບາດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.
ແຕ່ວ່າກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊຶື້ອທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນອາດຈະສູງກວ່ານັ້ນຫຼາຍ, ເພາະວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຈຳນວນນຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານຕົວຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່. ຕົວຢ່າງຄອບຄົວນຶ່ງທີ່ມີສະມາຊິກ 5 ຄົນທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະ ແມ່ໄດ້ກວດເຊື້ອນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກອອກມາເປັນຜົນບວກ ແລະ ໄດ້ກັກຕົວພັກຟື້ນຢູ່ບ້ານ. ແຕ່ວ່າລູກອີກສາມຄົນຕໍ່ມາໄດ້ກວດເຊື້ອດ້ວຍອຸປະກອນເອົາເອງຢູ່ບ້ານ ແລະ ຜົນອອກມາເປັນຜົນບວກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາບ.
ຄົນລາວ ທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ລັດ ເທັກຊັສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕິດເຊື້ອກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງເມຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ນຳກັນໝົດຄອບຄົວກ່ອນຈະມີອາການ 2 ມື້. ຫຼັງຈາກມີອາການແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຜົນອອກມາວ່າຕິດ. ແລ້ວພັນລະ ຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຕິດໃນມື້ຕໍ່ມາ. ອີກສອງມື້ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຕິດ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກວດຢູ່ບ້ານດ້ວຍອຸປະກອນກວດສຸກເສີນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທາງການຮູ້ ມີແຕ່ກັກໂຕຢູ່ບ້ານບໍ່ອອກໄປໃສ. ດຽວນີ້ກະເປັນມາໄດ້ເກືອບທິດນຶ່ງແລ້ວ. ອາການກະໄຄຂຶ້ນແດ່ຫຼັງຈາກໄດ້ກິນຢາ ແລະ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວກໍບໍ່ມີອາການຮ້າຍແຮງຫຍັງ. ຂ້າພະເຈົ້າຕິດໂອມີຄຣອນ.”
ອີງຕາມການກ່າວຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ຕິດສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າວ່າອາການແມ່ນເບົາ ຄ້າຍຄືກັບເປັນຫວັດ. ເຂົາເຈົ້າຕັນດັງ, ເຈັບຄໍ ແລະ ໄອໜ້ອຍນຶ່ງ. ຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາຄົບແລ້ວ ແລະ ແມ່ນກະທັງໄດ້ສັກຢາເຂັມທີສາມ ຫຼື ບູສເຕີ ກໍມີລາຍງານວ່າໄດ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ແຕ່ອາການຈະເບົາດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
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