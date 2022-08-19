ຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ທຸກມື້ໃນແຕ່ລະລັດ. ດ້ວຍບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ, ການທຳຮ້າຍຜູ້ຄົນຢູ່ຕາມຫົນທາງ, ຄວາມຮຸນແຮງຈາກພວກແບ່ງແຍກເຊື້ອຜິວພັນ ແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍ ໃນເວລານີ້ ແລະ ອີກຄວາມເປັນຫ່ວງນຶ່ງ ທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ກໍແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງ ທາງດ້ານການເມືອງ ຈາກພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນອະນຸລັກນິຍົມຫົວຈັດ.
ຄົນລາວທ່ານນຶ່ງຈາກລັດຟລໍຣິດາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ພວກອະນຸລັກນິຍົມຫົວຮຸນແຮງວ່າ “ພວກນີ້ເຂົາມີປືນໃດ ແລະເຮົາກະຮູ້ເນາະວ່າພວກນີ້ເຂົາສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ປືນ ແລະ ເຂົາກະບໍ່ຢ້ານດອກຕຳຫຼວດ ຫຼືຊິຖືກລົງໂທດໜັກຄືຄົນສີຜິວອື່ນ ເພາະວ່າເຂົາເປັນຄົນຜິວຂາວ ແລະ ຄິດວ່າເຂົາມີສິດມີອຳນາດຫຼາຍກວ່າໝູ່. ດຽວນີ້ ຢ້ານເຂົາອອກມາກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງເພາະວ່າຕຳຫຼວດ FBI ບຸກຄົ້ນເຮືອນຂອງທ່ານ ທຣຳ.”
ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດ FBI ໄດ້ບຸກກວດຄົ້ນຄະລືຫາດ Mar-a-Lago ຂອງທ່ານ
ທຣຳ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຂວາຈັດມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ. ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການບຸກກວດຄົ້ນທີ່ວ່ານັ້ນ, ພວກຂວາຈັດ ກໍໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ເປັນຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍບາງຄົນໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນສື່ສັງຄົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດສົງຄາມກາງເມືອງ ແລະ ປະຕິຍານທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດ, ອີກຂໍ້ຄວາມນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພວກ FBI ຢູ່ກັບທີ່ໂລດ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມຜູ້ທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງໃນສື່ສັງຄົມ ເພື່ອທຳການສະກັດກັ້ນ.