ທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງເກົາຫຼີເໜືອຂອງສະຫະລັດ ຈະພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີປຸ່ນແລະເກົາຫຼີິໃຕ້ໃນອາທິດນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກມີການທົດລອງ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດມາເປັນລຳດັບ ຊຶ່ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພຽງຢາງໄດ້ຍິງໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ທ່ານຊຸງ ກິມ (Sung Kim) ຈະເດີນທາງໄປ ໂຮໂນລູລູ ແຕ່ວັນທີ 10 ຫາ 15 ເດືອນກຸມພາ ເພື່ອເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະ ຊຸມສາມຝ່າຍ “ປຶກສາຫາລີືບັນຫາທົ່ວໄປ ຮວມທັງການປົດອາວຸດນິວເຄລຍທັງໝົດຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງ ການ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຖືກຫ້າມມາເປັນເວລານານ ບໍ່ໃຫ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໂດຍສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ແຕ່ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະປະ ເທດອື່ນໆໄດ້ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດເກົ້າເທື່ອ ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງເປັນການທົດລອງໃນເດືອນດຽວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດການ ສຳລັບໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ໃນເອກກະສານລາຍງານລັບ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີໄດ້ເຫັນນັ້ນ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ ນອກເໜືອໄປຈາກການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ ໃສ່ການແລກປ່ຽນລະບົບເງິນອິນເຕີແນັດຫຼື Cryptocurrency.
ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການພົວພັນກັບເອເຊຍ ແລະໂອຊິອານຽນ ຂອງຍີປຸ່ນ ທ່ານຟູນາໂກຊິ ຕາເກຮິໂຣ (Funakoshi Takehiro) ແລະຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງສັນຕິພາບ ແລະກິດຈະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ທ່ານໂນ ກີຢູ-ດັກ (Noh Kyu-duk) ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສາມຝ່າຍ ໃນວັນທີ 12 ກຸມພານີ້ ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ສະຫະລັດຈະເນັ້ນຢໍ້າໃສ່ຄວາມໝັ້ນໝາຍ ດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະສັນຕິພາບຢ່າງຖາ ວອນຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫລີ.
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