ການສວຍໂອກາດ ແລະເອົາລັດ ເອົາປຽບຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ເປັນບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ເທື່ອ

ການສວຍໂອກາດ ແລະເອົາລັດ ເອົາປຽບຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ເປັນບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຍັງເປັນພຽງການຕັກເຕືອນກັບປັບໄໝເທົ່ານັ້ນ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນພະແນກແຜນການ-ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວເປີດເຜີຍວ່ານະໂຍບາຍເປີດປະເທດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶສພາ 2022 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ນັບໄດ້ວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລະດັບຄາດໝາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະໝັ້ນໃຈວ່າ ຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2022 ນີ້ ຈະມີ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາລາວ ຫຼາຍກວ່າ 9 ແສນຄົນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວມີລາຍໄດ້ຫລາຍກວ່າ 218 ລ້ານໂດລາ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1 ລ້ານ ຄົນ ອີກດ້ວຍ. ຫາກແຕ່ວ່າ ບັນຫາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍ່ແມ່ນການສວຍໂອກາດ ແລະການເອົາລັດ ເອົາປຽບ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການໃນລາວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດບໍ່ຢາກກັບ ມາທ່ອງທ່ຽວ ໃນລາວອີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສວຍໂອກາດການປັບຂຶ້ນລາຄາຫ້ອງພັກ, ອາຫານ ແລະການບໍລິການຕ່າງໆ ຢ່າງບ່ໍສົມເຫດສົມຜົນນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍມີພຽງການຕັກເຕືອນກັບປັບໄໝຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໄດ້ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຜູ້ປະກອບການມັນກະມີລະດັບແຕກຕ່າງກັນ ເພາະວ່າ ເຫັນວ່າທ່າແຮງໂຕຈະນຳໃຊ້ແນວໃດ ຄິດແຕ່ວ່າ ເຮັດການບໍລິການອັນໃດໄປແລ້ວ ມີລາຍຮັບຂຶ້ນມາແລ້ວ ຢາກເຮັດຢາກເສີມຂະຫຍາຍໄປ ບາງອັນກໍບ່ໍຢູ່ໃນກອບ ບໍ່ຢູ່ໃນລະບຽບ ບໍ່ຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຫາງສຽງມາວ່າ ໄປກວດກາບໍ່ເປັນຕົນເປັນໂຕ ສະນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາຄິດວ່າ ທຸກຢ່າງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຫັນເຂົ້າມາສູ່ລະບົບແລະວາງແຜນ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງກວດແລ້ວກວດອີກ ສຶກສາແລ້ວສຶກສາອີກ”
ທັງນີ້ ການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວສູນເສຍລາຍຮັບເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ປີ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນຫລາຍຕ້ອງຂໍເລື່ອນຊຳລະໜີ້ສິນໃຫ້ທະນາຄານ ໃນນີ້ກໍຮວມເຖິງໂຮງແຮມ ບ້ານພັກ 2,920 ແຫ່ງ ບໍລິສັດບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ 1,500 ກວ່າລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນວຽງຈັນນັ້ນມີໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດໃນພາກບໍລິການ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເລີກຈ້າງ ແລະມີການຫວ່າງງານໃນລາວເກີນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນປັດຈຸບັນ ດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດເປີດດ່ານສາກົນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດນັບຈາກວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຄາດຫວັງວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດຈະເດີນທາງມາລາວຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫລັງຈາກສາມາດຄວຄຸມການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວນັ້ນ ເມື່ອສົມທົບກັບການເປີດການເດີນລົດໄຟລາວຈີນ ນັບຈາກວັນທີ 3 ທັນວາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ທາງການລາວຍັງຄາດໝາຍດ້ວຍວ່າ ຈະມີຊາວຈີນເດີນທາງມາລາວເກີນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນປີ 2022 ແລະຈະເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ໃນປີຕໍ່ໆໄປ ຫາກແຕ່ວ່າບັນຫາກໍຄືລັດຖະບານຈີນຍັງຄົງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຈີນ ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
ທັງນີ້ກໍເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຈີນໃຫ້ເປັນສູນ ຫລື Zero Covid ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນດັ່ງກດ່າວ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງແນານອນແລ້ວ ຈຶ່ງຕ້ອງປັບປ່ຽນເປົ້າໝາຍໄປທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນເປັນຫຼັກ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງໃນການເດີນທາງເຂົ້າມາລາວແລະຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ດັ່ງທີ່ ພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍຫຼ້າມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍໄດ້ຊີ້ນຳຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຄ່ອງຕົວ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ທັງຄວາມສະຫງົບຄວາມປອດໄພ ຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດເອກະສານແຈ້ງການທີ່ທາງລັດຖະບານວາງອອກ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງເລິກ ແລະໃກ້ຊິດຕິດແທດ ຜູ້ປະກອບການຄືບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ພາຫະນະຂົນສົ່ງທ່ອງທ່ຽວ ສະຖານທີ່ພັກ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຮ້ານອາຫານ-ບັນເທີງ, ແລະອື່ນໆ.”
ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເດືອນພຶດສະພາ-ສິງຫາ 2022 ປາກົດວ່າ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກອາຊຽນເຂົ້າມາລາວ ຫຼາຍກວ່າ 450,000 ຄົນ, ໃນນັ້ນເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກໄທຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ແລະ ຈາກຫວຽດນາມ 30 ເປີເຊັນ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ຟີລິບປິນ ແລະ ບຣູໄນ.