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ວັນອັງຄານ, 25 ຕຸລາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ກໍາລັງອອກໄປໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທໍາອິດ ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝນີ້

ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຄົນນຶ່ງ ກໍາລັງແປງປ້າຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ລາວກໍາລັງອອກຈາກເຮືອນຂອງ ວິນເຊັນ ສມິດທ໌ (Vincent Smith) ຢູ່ເມືອງເວີນວີລ (Varnville), ລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້. ສະຖານທີ່ສໍາລັບເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບເຮືອນຂອງ ສມິດທ໌.
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ເຊີນຮັບຟັງຂ່າວກ່ຽວກັບ ການລົງໄປໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທໍາອິດຂອງປະຊາຊົນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ດັ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຮູ້ກັນດີວ່າ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ. ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນບາງຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ອອກໄປໃຊ້ສິດຕົນເອງເລືອກຕັ້ງໃນຫຼາຍສະໄໝທີ່ຜ່ານມາ ຢາກອອກໄປໃຊ້ສິດຂອງຕົນ, ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ກ່າວວ່າ ລາວຢາກເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ດີ ເຊິ່ງບາງທີ່ 1 ສຽງຂອງລາວຈະເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍລາວກ່າວວ່າ:

“ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄປເລືອກຕັ້ງຈັກເທື່ອ ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງສໍາລັບຂ້ອຍວ່າໃຜຊິເປັນປະທານາທິບໍດີໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເພາະວ່າມັນກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍ, ທຸກຄະແນນສຽງແມ່ນສໍາຄັນ ແຕ່ເຮົາບໍ່ສິດທີ່ຈະເວົ້າຫຍັງຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປເລືອກຕັ້ງ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປເລືອກຕັ້ງເດ, ດີ ຫຼືບໍ່ດີ. ສັນັ້ນ ທຸກສຽງທີ່ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແມ່ນສໍາຄັນ ເພາະວ່າເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນປ່ຽນແປງໄດ້.”

ໃນອີກປະມານສອງອາທິດ ກໍເປັນວັນເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຢູ່ໃນສະຫະລັດແລ້ວ, ຫຼາຍໆບ່ອນກໍມີການຂຶ້ນປ້າຍໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກຂອງຕົນ, ໃນນັ້ນ ປະຊາຊົນຢູ່ບາງເຮືອນໃນບາງຂົງເຂດ ກໍຕິດຕັ້ງປ້າຍຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ຕົນເອງຈະເລືອກເອົາ, ເຊິ່ງຖືເປັນເລື້ອງທໍາມະດາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ປະຊາຊົນສາມາດສະແດງອອກມາວ່າສະມາຊິກຂອງພັກຄົນໃດທີ່ຕົນມັກ ເພາະຖືເປັນການໃຊ້ສິດທິ ແລະມີສຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນ.

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