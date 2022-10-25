ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ກໍາລັງອອກໄປໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທໍາອິດ ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝນີ້

ດັ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຮູ້ກັນດີວ່າ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ. ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນບາງຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ອອກໄປໃຊ້ສິດຕົນເອງເລືອກຕັ້ງໃນຫຼາຍສະໄໝທີ່ຜ່ານມາ ຢາກອອກໄປໃຊ້ສິດຂອງຕົນ, ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ກ່າວວ່າ ລາວຢາກເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ດີ ເຊິ່ງບາງທີ່ 1 ສຽງຂອງລາວຈະເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍລາວກ່າວວ່າ:
“ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄປເລືອກຕັ້ງຈັກເທື່ອ ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງສໍາລັບຂ້ອຍວ່າໃຜຊິເປັນປະທານາທິບໍດີໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເພາະວ່າມັນກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍ, ທຸກຄະແນນສຽງແມ່ນສໍາຄັນ ແຕ່ເຮົາບໍ່ສິດທີ່ຈະເວົ້າຫຍັງຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປເລືອກຕັ້ງ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປເລືອກຕັ້ງເດ, ດີ ຫຼືບໍ່ດີ. ສັນັ້ນ ທຸກສຽງທີ່ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແມ່ນສໍາຄັນ ເພາະວ່າເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນປ່ຽນແປງໄດ້.”
ໃນອີກປະມານສອງອາທິດ ກໍເປັນວັນເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຢູ່ໃນສະຫະລັດແລ້ວ, ຫຼາຍໆບ່ອນກໍມີການຂຶ້ນປ້າຍໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກຂອງຕົນ, ໃນນັ້ນ ປະຊາຊົນຢູ່ບາງເຮືອນໃນບາງຂົງເຂດ ກໍຕິດຕັ້ງປ້າຍຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ຕົນເອງຈະເລືອກເອົາ, ເຊິ່ງຖືເປັນເລື້ອງທໍາມະດາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ປະຊາຊົນສາມາດສະແດງອອກມາວ່າສະມາຊິກຂອງພັກຄົນໃດທີ່ຕົນມັກ ເພາະຖືເປັນການໃຊ້ສິດທິ ແລະມີສຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນ.