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ວິທີການດໍາເນີນງານ ກ່ອນຈະມາເປັນສາຂາຂອງຮ້ານຊູຊິ

ຊູຊິ ປາເຊລມອນ. (Photo by Diaa Bekheet)

ວກທ່ານອາດຈະເຄີຍເຫັນ ສາຂາຍ່ອຍ ຂອງຮ້ານຊູຊິທີ່ຂາຍຢູ່ໃນຕະ ຫຼາດໃຫຍ່, ແລ້ວບັນດາເຈົ້າຂອງກິດຈະການເຫຼົ່ານັ້ນ ດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນໄປແນວໃດ ຈຶ່ງສາມາດມາປະກອບການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້? ທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດ ຈາກຜູ້ປະກອບການດ້ານນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ວິທີການດໍາເນີນງານ ກ່ອນຈະມາເປັນສາຂາຂອງຮ້ານຊູຊິ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການເປີດສາຂາຍ່ອຍຂອງອາຫານຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນຮ້ານໃຫຍ່ ເປັນອີກທຸລະກິດນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນວ່າມີບໍລິການຫຼາຍ, ເຊິ່ງເປັນອາຫານທີ່ຫຼາຍຄົນສາມາດເລືອກຊື້ມາກິນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແບບທັນເວລາ ແລະທັນໃຈ.

ນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ໃນການບໍລິຫານຮ້ານຊູຊິ ແລ້ວກາຍມາເປັນເຈົ້າຂອງສາຂາດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງບອກວ່າ ທຸກໆຄົນສາມາດເປີດສາຂາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ ດ້ວຍການສະສົມປະສົບການ ແລະຮູ້ວິທີການດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບລາຍລະ ອຽດໃຫ້ດີ ໂດຍນາງເລົ່າເຖິງວິທີການດໍາເນີນເອກະສານ ກ່ອນມາເປີດສາຂາໃຫ້ຟັງວ່າ:

“ແຕ່ວ່າການເສັ້ງນີ້ ຕ້ອງມີເງິນກ້ອນນຶ່ງເພື່ອໄປລົງທະບຽນເປີດບໍລິສັດຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງເດືອນ, ອັນທີ່ຕ້ອງການກໍຄື ຕ້ອງມີເງິນມາຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນເດືອນທໍາອິດ, ໄປສະເໜີ ເອົາ Business Plans ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງ ອະດີດມັນເປັນຈັງຊີ້ ຫ້າງນີ້ມັນໄດ້ຂາຍຈັງຊີ້ ແຕ່ລະເດືອນມັນເປັນຈັງຊີ້ ໄປສະເໜີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າວ່າ ແຕ່ລະເດືອນມັນໄດ້ເງິນຊໍ່ານີ້ ຕ່າງແຕ່ວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການເງິນກ້ອນນີ້ ເພື່ອມາຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼືວ່າຈ່າຍຊື້ຜັກຊື້ຫຍັງເພື່ອໃຫ້ມັນໝຸນ, ກ່ອນທີ່ວ່າຫ້າງມັນຈະໂອນ 75 ເປີເຊັນມາໃຫ້ເຮົາຫັ້ນ ເພາະວ່າສັນຍາກັບຫ້າງຫັ້ນຄືວ່າ 1 ເດືອນ ບວກໃຫ້ 1 ເດືອນ ເປັນ 2 ເດືອນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດເອົາເງິນໃຫ້ເຮົາໄດ້ຫັ້ນນະ.”

ແນວໃດກໍຕາມ, ອີກຈຸດນຶ່ງທີ່ຜູ້ຈະປະກອບການ ຊູຊິ Franchise ຕ້ອງເຂົ້າໃຈກໍຄື ທາງຫ້າງທີ່ສາຂາຕັ້ງຢູ່ ຈະໂອນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍມາໃຫ້ຂອງຍອດຂາຍໃນເດືອນນັ້ນ ເປັນທ້າຍຂອງເດືອນຖັດໄປ.

ຍານາງພູວັນ ບອກວ່າ ແຕ່ລະບ່ອນ ແລະແຕ່ລະກໍລະນີກໍບໍ່ຄືກັນ, ສໍາລັບສາຂາແມ່ທີ່ນາງຮ່ວມກິດຈະການນໍານີ້ ແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນມາຈາກການເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃຫ້ສາຂາຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທາງບໍລິສັດແມ່ຈະໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສາຂາຍ່ອຍໄດ້ ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຈະປະກອບການເສຍກ່ອນ.

ນາງກ່າວວ່າ ສໍາລັບຕົນເອງແມ່ນບໍ່ມີຕົ້ນທຶນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນການຫາແຫຼ່ງທຶນຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ, ແຕ່ເອກະສານກ່ອນການເປີດຮ້ານ ກໍເປັນສິ່ງສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະຕ້ອງມີຊື່ບໍລິສັດກ່ອນດໍາເນີນການເປັນເຈົ້າຂອງສາຂາໄດ້, ໂດຍເງິນທຶນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະກອບເອກະສານເພື່ອລົງທະບຽນເປີດບໍລິສັດ ກ່ອນຈະມາເປັນເຈົ້າຂອງສາຂາ ແມ່ນມີມູນຄ່າປະມານ 2,000 ຢູໂຣ.

ນາງກ່າວວ່າ ເນື່ອງຈາກສາຂາທີ່ຕົນຈະຮັບຊ່ວງຕໍ່ນັ້ນ ເຄີຍມີເຈົ້າຂອງມາກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນ ການລົງທຶນຈື່ງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍ ໂດຍນາງຈະໃຊ້ທຶນປະມານ 20,000 ຢູໂຣ ເຊິ່ງທາງສາຂາແມ່ ຈະເປັນຜູ້ສະໜອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກູ້ຢືມໃຫ້, ໂດຍນາງບອກວ່າ:

“ບໍລິສັດໃຫຍ່ຫັ້ນ ເຂົາຫາທະນາຄານໃຫ້ຕ່າງຫາກ ວ່າໃຫ້ເຮົາຈ່າຍເດືອນນຶ່ງເທົ່າໃດ 1,800-2,000 ນີ້ລະ, ແລະກະເຄື່ອງຕ່າງໆເຈົ້ານາຍເກົ່າລາວຈະຂາຍຜ່ອນຜັນໃຫ້ ແລ້ວກະໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຈ່າຍ 3 ງວດຈັ່ງຊີ້ນະ. ແຕ່ເຮົາກະເອົາເງິນໂຕທີ່ວ່າຂາຍໄດ້ຈາກຫ້າງຫັ້ນລະໄປໃຊ້ລາວ ເພາະວ່າຈັງໃດມັນກໍໄດ້ຢູ່ແລ້ວຫັ້ນນະ. ຄັນເຮົາເລີ້ມຕົ້ນ ເຮົາຈະໄດ້ເສຍເງິນຫຼາຍ ເພາະວ່າຢ່າງໜ້ອຍມີເງິນລົງ ທຶນໝູນວຽນເປັນກ້ອນຫັ້ນ 40,000 ສະແຕນນຶ່ງ ບວກກັບອຸປະກອນທີ່ບໍລິສັດແມ່ມັນເອົາມາລົງອີກ, ຕົວຢ່າງວ່າ ຫຸ່ນຍົນທີ່ມັນຜະລິດເຂົ້າ ເຕົາອົບ ມັນຈະມີອ່າງນໍ້າ ລະກະມັນຈະມີຕູ້ເຢັນ ມັນຈະມີຫ້ອງແຊ່ແຂັງຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນນະ ແລະກະມີຕູ້ວາງຂາຍອີກ”

ນາງກ່າວວ່າ ໃນຊ່ວງໄລຍະປີທໍາອິດທີ່ເຮົາເຂົ້າມາເປັນເຈົ້າຂອງສາຂາ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະມີສັນຍາກັບສາຂາແມ່ໂດຍກົງໃນຊ່ວງ 1 ປີທໍາອິດ, ໃນໄລຍະນີ້ ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາກັບທາງສາຂາໃຫຍ່ອີກດ້ວຍ, ສ່ວນໃນເລື້ອງຂອງຍອດຂາຍ ກໍຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ.

ໃນນັ້ນ, ການຊໍາລະເງິນຕາມເປີເຊັນຈາກລາຍຮັບ ຈະເປັນໄປຕາມສັນຍາຈາກທາງສາຂາແມ່ດັ່ງນີ້: ທາງຫ້າງທີ່ຜູ້ປະກອບການຕັ້ງ Franchise ຢູ່ ຈະໄດ້ຮັບ 8 ເປີເຊັນຂອງຍອດຂາຍໃນແຕ່ລະເດືອນ, ສ່ວນສາຂາແມ່ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ 17 ເປີເຊັນ, ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອທັງໝົດ. ແນວໃດກໍຕາມ ໃນ 75 ເປີເຊັນທີ່ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບ ຈະເອົາໄປຊໍາລະຄ່າພະນັກງານ ພາສີ ແລະຄ່າວັດຖຸດິບ ຕົວຢ່າງ: ສະເພາະປາເຊລມອນ ຈະມີລາຄາ 17 ຢູໂຣຕໍ່ກິໂລ ແລະຈະໃຊ້ປາປະມານ 200 ກິໂລທີ່ໝູນວຽນຢູ່ໃນຮ້ານແຕ່ລະອາທິດ ສ່ວນຜູ້ປະກອບການຈະມີລາຍຮັບປະມານ 8,000 ຢູໂຣ ຈາກຈໍານວນທັງໝົດ 50,000 ຢູໂຣ ຂອງຍອດຂາຍໃນເດືອນນັ້ນຕໍ່ 1 ສາຂາ, ແຕ່ໃນກໍລະ ນີຂອງນາງແມ່ນ 3 ສາຂາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ລາຍຮັບ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຍອດຂາຍທີ່ໄດ້ໃນແຕ່ລະສາຂາ ແລະແຕ່ລະເດືອນ.

ຜູ້ປະກອບການບອກວ່າ ການເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການ Franchise ຂອງຮ້ານຊູຊິ ອາດຈະບໍ່ມີເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໃນທັນທີ, ແຕ່ທ່ານສາມາດມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ສາມາດເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວໄດ້.

ແນວໃດກໍຕາມ, ການເປັນເຈົ້າຂອງສາຂາກິດຈະການ Franchise ຊູຊິ ອາດຈະບໍ່ອາໄສປະສົບການສູງ ແຕ່ກໍຕ້ອງຄວາມໝັ້ນພຽນ ມີຄວາມຮັກໃນວຽກງານ ແລະມີເປົ້າໝາຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງສຶກສາ ແລະເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດແມ່ ເພາະແຕ່ລະບໍລິສັດ ກໍມີນະໂຍບາຍແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນ ແລະຈໍາເປັນແທ້ໆ ກໍຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບທັກສະໃນການຂາຍ ການບໍລິຫານ ແລະການບໍລິການລູກຄ້າຂອງຜູ້ປະກອບການເອງອີກດ້ວຍ.

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