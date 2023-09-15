ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ປາກົດວ່າໄດ້ນຳໃຊ້ ການພົບປະສຸດຍອດທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຢ່າງໃຫຍ່ໃນອາທິດນີ້ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ເພື່ອຄວບຄຸມປະເທດຂອງທ່ານໃຫ້ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນໃນການສູ້ຊົນ ກັບການລົງໂທດຂອງນາໆຊາດ ແລະສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງເນື່ອງຈາກໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ທ່ານປູຕິນ ແລະທ່ານກິມ ໄດ້ພົບປະໃນວັນພຸດແລ້ວ ທີ່ສູນກາງສົ່ງຍານອະວະກາດໂວສຕອກນີ ໃນພາກຕາເວັນອອກໄກຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄັ້ງທຳອິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນຮອບສີ່ປີກວ່າໆ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ລາຍງານວ່າ ທ່ານປູຕິນ ແລະທ່ານກິມ ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍ “ການຮ່ວມມືດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະກົນລະຍຸດ” ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ.
ວໍຊິງຕັນສົງໄສວ່າ ພຽງຢາງອາດຈະສະໜອງອາວຸດຍຸດທະພັນໃຫ້ແກ່ມົສກູ ໃນການເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກມົສກູ ເພື່ອເອົາຊະນະອຸບປະສັກ ທີ່ສຳຄັນໆ ໃນການສ້າງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂ້າມທະວີບ ສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳ ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານນິວເຄລຍ ແລະ ດາວທຽມສອດແນມທາງທະຫານ.
ຫຼັງຈາກການພົບປະດັ່ງກ່າວແລ້ວ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນເກົາຫຼີເໜືອ ຕໍ່ການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ.