ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ເນເທີແລນ ແລະ ເດັນມາກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ, ສອງປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ສັນຍາຈະມອບເຮືອບິນລົບ F-16 ໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການປະກາດຄັ້ງ “ປະຫວັດສາດ” ດັ່ງກ່າວໂດຍເຮັດໃຫ້ ເດັນມາກ ແລະ ເນເທີແລນ ເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ບໍລິຈາກເຮືອບິນ F-16 ເພື່ອການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ ຕໍ່ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມຖານທັບອາກາດ ເນເທີແລນ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາກ ຣັດ ວ່າ “ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈທີ່ ເດັນມາກ ພ້ອມກັບ ເນເທີແລນ, ຈະບໍລິຈາກເຮືອບິນລົບ F-16 ໃຫ້ ຢູເຄຣນ ສຳລັບຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ການຮຸກຮານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ.”
ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມ ເນເທີແລນ ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ເດັນມາກ, ບ່ອນທີ່ທ່ານ ແລະ ພັນລະຍາຂອງທ່ານຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເດັນມາກ ທ່ານນາງ ເມັດ ເຟຣີເດຣິກເຊັນ, ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ເດັນມາກ ຄົນອື່ນໆ ແລະ ອົງມົງກຸດ ແມຣີ ຢູ່ຖານທັບອາກາດ ສກຣາຍສຕຣັບ (Skrystrub) ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ເດັນມາກ ບ່ອນທີ່ບັນດານັກຂັບເຮືອບິນ ຢູເຄຣນ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມຂັບເຮືອບິນລົບ F-16 ໃນສອງສາມເດືອນຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວລຸນຫຼັງການເຈລະຈາກັບທ່ານນາງ ເຟຣເດຣິກເຊັນ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສົ່ງເຮືອບິນລົບ F-16 19 ລຳໂດຍ ເດັນມາກ. ນີ້ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນທີ່ແຂງແກ່ນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາ. ພາລະກິດການຝຶກຊ້ອມແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ. ມື້ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ລົມກັບບັນດາຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກັບເຮືອບິນລົບ F-16 ຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນທ້ອງຟ້າຂອງພວກເຮົາ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເດັນມາກ ໄດ້ສັນຍາຈະມອບເຮືອບິນລົບ F-16 ໃຫ້ ຢູເຄຣນ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຫວັງວ່າ 6 ລຳທຳອິດຈະຖືກສົງໄປປະມານເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີໃໝ່.
ທ່ານ ຣັດ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຕົວເລກ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາວ່າ ເນເທີແລນ ອາດທຳການນຳສົ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າເວລາໃດ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນຂຶ້ນກັບຈຸບິນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ຢູເຄຣນ ຈະມີຄວາມພ້ອມໄວຊ່ຳໃດ. ທ່ານ ຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຮືອບິນລົບ F-16 ຈະບໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກັບການປະຕິບັດການໃນສົງຄາມໃນທັນທີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມມັນເປັນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄລຍະຍາວຈາກ ເນເທີແລນ.