ທາງການລາວຈະສ້າງຕັ້ງວິທະຍາໄລເທັກນິກການລົດໄຟຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການໃນ
ມໍ່ໆນີ້ ໂດຍໄດ້ສົ່ງບຸກຄະລາກອນລາວໄປຮຽນດ້ານລົດໄຟ ແລະດ້ານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທັງໃນຈີນ ແລະຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
ທີ່ດຳເນີນການປະຊຸມລະຫວ່າງວັນທີ 5-25 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ວ່າໄດ້ສົ່ງບຸກຄະລາກອນ
ລາວຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ເພື່ອໄປຮຽນໃນດ້ານເທັກນິກທີ່ກ່ຽວກັບລົດໄຟ ແລະດ້ານ
ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນປະເທດຈີນ ແລະຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີເປົ້າ
ໝາຍສະເພາະໜ້າເພື່ອຮອງຮັບການສ້າງຕັ້ງ ວິຍາໄລເທັກນິກການລົດໄຟແຫ່ງທຳອິດ
ໃນລາວ ຢູ່ທີ່ບ້ານໂພນຄຳ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງບຸກຄະ
ລາກອນຈຳນວນ 34 ຄົນ ໄປຮຽນໃນດ້ານເທັກນິກທີ່ກ່ຽວກັບລົດໄຟຢູ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ
ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົນມາແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານແສງເດືອນ ຖະແຫຼງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ລັດຖະບານກໍໄດ້ສົ່ງນັກຮຽນໄປຮຽນ ສປ.ຈີນ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບລົດໄຟ ບໍ່
ແຮ່ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະອື່ນໆຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ສະ
ເພາະການກະກຽມໃສ່ການສິດສອນ ໃນວິທະຍາໄລເທັກນິກການລົດໄຟ
ຊຶ່ງຈະຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນຄຳ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໃນປີ 2018 ກໍໄດ້ສົ່ງນັກຮຽນຈຳນວນ
34 ຄົນ ໃນວິຊາສະເພາະໄຟຟ້າ ທາງລົດໄຟ ເທັກນິກຫົວລົດໄຟ ແລະການຄຸ້ມ
ຄອງທາງລົດໄຟ ໄປຮຽນຢູ່ນຳຕ່າງປະເທດ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ລົງມະ
ຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ສະບັບທຳອິດ ຂອງລາວໃນທ້າຍປີ 2018
ຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ເປັນພື້ນຖານສຳລັບຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນການວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງ ລາວກັບຕ່າງປະເທດກໍຄືການພັດທະນາລາວ
ໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງແຜນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນ 4
ເສັ້ນທາງດ້ວຍກັນກໍຄືເສັ້ນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງ
ຄຳມ່ວນ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປທ່າເຮືອຫວຸງແອ່ງ ໃນແຂວງຫາຕິງຂອງຫວຽດນາມ ກັບເສັ້ນທາງ
ຈາກເມືອງທ່າແຂກໄປສະຫວັນນະເຂດ ປາກເຊ ດ້ານວັງເຕົ່າໃນແຂວງຈຳປາສັກ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟ ທີ່ຈັງຫວັດ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ເສັ້ນທາງຈາກສະຫວັນ
ນະເຂດໄປດ່ານລາວ ບາວ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປທ່າເຮືອດານັງໃນຫວຽດນາມ ແລະເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ແລະຈີນ.
ທັງນີ້ທ່ານອາຄົມ ເຕີມພິທະຍາໄພສິດ ລັດຖະມັນຕີວ່າການກະຊວງຄົມມະນາຄົມ
ຂອງໄທໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນໄທ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່
ກັບລາວ ແລະຈີນ ຈະສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2023 ແລະຈະເລີ້ມການເດີນຂະບວນລົດ
ໄຟຕົ້ນປີ 2024 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງຂຸນໝິງໃນແຂວງຢູນານຂອງຈີນ ກັບນະຄອນວຽງຈັນ
ແລະ ບາງກອກຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.
ສ່ວນທ່ານໂຈວ ຊຽວເຊຍ ຫົວໜ້າໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງທີ່ 1 ຢືນ
ຢັນວ່າການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນ
ການທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະເດືອນມີນາ 2019 ກໍໄດ້ສຳເລັດການເຈາະ ແລະກໍ່ສ້າງອຸ
ໂມງບໍ່ເຕັນ ຢູ່ເຂດເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 6,453.5 ແມັດ ທີ່ເປັນ 1 ໃນ
10 ອຸໂມງ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 5,000 ແມັດຂຶ້ນໄປ ຫາກແຕ່ສຳລັບການເຈາະ
ແລະກໍ່ສ້າງອຸໂມງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຈີນມາທີ່ດ່ານບໍ່ເຕັນ ຊຶ່ງມີໄລຍະທາງກວ່າ 9,000
ແມັດນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ໂຈະໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພາະວ່າໄດ້ເຈາະໄປຖືກແຮ່ເກືອ ທີ່ມີປະລິມານ
ຫຼາຍສົມຄວນ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາວິໃຈຢ່າງລະອຽດເສຍກ່ອນ.
ທັງນີ້ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບໍ່ເຕັນ ໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຈະຕ້ອງຂຸດເຈາະ ແລະກໍ່ສ້າງອຸໂມງ ກໍຈະນວນ 75 ອຸໂມງໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງລົດ
ໄຟ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງຈາກການດຳເນີນງານນັບແຕ່
ທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາທີ່ມີການນຳໃຊ້ນາຍຊ່າງ ແລະກຳລັງແຮງງານຈາກຈີນ
ຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດລົດໄຟລາວ
ຈີນຈຳກັດ ຊຶ່ງມີທ່ານຈູ ກົວະຈຽງ ເປັນປະທານນັ້ນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການກໍ່ສ້າງ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະແລ້ວເສັດຢ່າງສົມບຸນຕາມກຳນົດໃນທ້າຍປີ 2021
ຢ່າງແນ່ນອນ.
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